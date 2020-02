Warteschlange vorm kleinen Friseursalon

Wenn Mareike Schipke und Petra Hagemann vorbeischauen, dann wird’s sportlich. Denn die beiden Physiotherapeutinnen bringen die Bewohner in Schwung. „Es geht in erster Linie darum, die Beweglichkeit zu erhalten, damit die Personen selbst essen oder sich waschen können“, erklärt Schipke, die vor einem Jahr zum Team der Praxis Bellmann gestoßen ist. Für sie ist die Arbeit mit den Senioren etwas Besonderes. „Man wird immer so herzlich begrüßt.“ Da muss, neben der Physiotherapie, auch mal Zeit für einen Plausch sein. „Heute habe ich mir einige alte Fotos angeschaut“, sagt die 32-Jährige schmunzelnd.

Petra Hagemann macht den Job seit zwölf Jahren. Viele ihrer Patienten kennt sie schon lange. „Durch die Regelmäßigkeit ist der Kontakt sehr persönlich“, weiß sie die Arbeit mit den Menschen im Stift zu schätzen. Doch man müsse auch schauen, dass einem nicht die Ideen ausgehen, um die Senioren zu mobilisieren. „Wir gehen viel spazieren, über die Flure, aus der Cafeteria nach draußen und vorne am Haupteingang wieder rein“, erzählt sie. Und mit denen, die noch etwas fitter sind, wird am Donnerstag gerne ein Ausflug zum Wochenmarkt unternommen.

Mit dem eigenen Körpergewicht

Aber auch spezielle Übungen führen die beiden Physiotherapeutinnen durch. Da nicht die üblichen Geräte wie in der Praxis am Landsbergplatz zur Verfügung stehen, wird viel mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet: sich abstützen, gegen die Hände des Gegenübers drücken oder sich auf die Zehenspitzen stellen.

Apropos Zehen: Dass es denen und natürlich auch dem gesamten Fuß gut geht, darum kümmert sich Anna Schumann . Seit 2015 kommt die Herbernerin zwei Mal pro Woche als kosmetische Fußpflegerin ins Haus. Mit ihrer Ausbildung zur Podologin, die dann auch medizinische Behandlungen vornehmen darf, will sie in diesem Jahr fertig werden.

Die Nägel schneiden, abschleifen und auf Wunsch lackieren, die Hornhaut entfernen und die Füße abschließend eincremen und massieren: Das sind Schumanns Hauptaufgaben. „Aber ich habe mittlerweile auch schon den Blick für Fußfehlstellungen oder Nagelerkrankungen“, sagt die 48-Jährige, die früher als Altenpflegerin im Malteserstift St. Benedikt in Herbern gearbeitet und die Fußpflege zunächst nebenberuflich betrieben hat. „Das hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich mich nun neu orientiert und selbstständig gemacht habe.“

Geschädigte Nerven und Gefäße

Was Schumann noch nicht darf, das erledigt seit drei Jahren Christine Kottmann. Die Podologin mit eigener Praxis in Hamm kommt alle vier bis sechs Wochen für zwei Freitage nach Stewwert – „je nachdem, wie die ärztlichen Verordnungen den Rhythmus vorgeben“, sagt sie. Insbesondere kümmert sich die 43-Jährige um Diabetiker-Füße, deren Nerven und Gefäße gerade im höheren Alter oft schon sehr stark geschädigt sind. Da ist eine regelmäßige Behandlung besonders wichtig.

Kottmann schätzt das Vertrauensverhältnis, das sich im Laufe der Jahre zu den Patienten entwickelt hat. „Ich bin ja eine gute halbe Stunde nur für diesen einen Menschen da. Natürlich kommt man dann ins Gespräch.“ Die Situation sei dahingehend spannend, dass sie den Bewohner ja nicht in ihrer Praxis empfange, sondern ihn in seiner Privatsphäre besuche. „Da muss man sich herantasten und auch mal ein wenig improvisieren“, erzählt die Podologin aus Erfahrung, dass mancher nichts dagegen hat, wenn Kottmann mal eben schnell ein Handtuch aus dem Schrank nimmt. „Andere wiederum haben das nicht so gerne.“ Kommunikation ist also das A und O.

Und wo wird am liebsten geratscht? Beim Friseur natürlich. Darauf freuen sich viele Bewohner die ganze Woche: Jeden Mittwochvormittag öffnet Georg Diening seinen kleinen Salon, direkt neben Cafeteria und Kapelle. Und heute ist richtig viel los. Da wird der Vorraum kurzerhand zum Wartebereich umfunktioniert, während drinnen Diening und Kollegin Hildegard Kunkel mit Kamm und Schere klappern.

Waschen, schneiden, föhnen, auch mal färben und eine Dauerwelle legen: Die Wünsche der Bewohner unterscheiden sich nicht groß von denen im Salon an der Wagenfeldstraße. Seit acht Jahren sorgt Georg Diening dafür, dass die Senioren stets bestens frisiert sind. Zwischen zehn und 15 von ihnen kommen an einem solchen Mittwoch vorbei. Da haben der Chef und seine Mitarbeiterin gut zu tun, um bis zum Mittagessen alle Wünsche zu erfüllen.

Mit der Arbeit etwas Gutes tun

„Die Arbeit ist in dem Sinne etwas Besonderes, da manche Kunden, die man lange Zeit jede Woche gesehen hat, plötzlich nicht mehr kommen, weil sie gestorben sind. Damit muss man klarkommen können“, sagt Georg Diening. Doch er freut sich, dass er den älteren Menschen mit seiner Arbeit etwas Gutes tun kann.

Das will auch das Team der Physiotherapiepraxis Oeding bewirken. Nämlich, dass die Bewohner sich möglichst lange selbstständig und frei bewegen oder sich im Falle eines Sturzes gut abfangen können. „Der Körper bewegt sich nach angeborenen und erlernten Mustern, sogenannten ‚Pattern‘“, erklärt Matthias Oeding den Hintergrund. Diese Muster werden wieder antrainiert oder verbessert, insbesondere durch taktile Stimuli wie Tasten, Drücken, Ziehen und Greifen. Hinzu komme die Sprache als elementarer Bestandteil der Arbeit, erklärt Oeding, denn so würden bestimmte Hirnareale aktiviert.

Im Bereich der Physiotherapie habe sich in der Vergangenheit viel entwickelt, was die Behandlung gerade von älteren Menschen oder Demenzpatienten angehe. „Denn auch unsere Mitarbeiter müssen sich andere Ziele bei der Behandlung setzen. Sie müssen Einschränkungen und Grenzen der Patienten erkennen. Und sie dürfen nicht frustriert sein, wenn mal etwas nicht klappt.“