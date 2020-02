Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 54 in Rinkerode. Gegen 9.15 Uhr war der Fahrer eines Ford Focus auf der Alten Dorfstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der T-Kreuzung zur Bundesstraße 54 bog er allerdings nicht nach links oder rechts ab, sondern steuerte geradeaus in Richtung Tankstellengelände, wo er im Einfahrtsbereich frontal mit einem Stromverteilerkasten kollidierte.

Der verletzte Fahrer wurde vor Ort notärztlich behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch offen. Die Polizei schloss nach ersten Erkenntnissen aber einen medizinischen Notfall nicht aus. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf der Bundesstraße einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.