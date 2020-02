Rund 35 Kinder, Gruppenleiter und Eltern waren am Sonntagnachmittag der Einladung zur 29. Stammesversammlung ins Pfadfinderhaus am Eickendorfer Weg gefolgt. Dort standen neben dem Rückblick auf die Highlights 2019 auch Wahlen an.

„ Mechthild Borghoff und Jennifer Brüggemann waren zuvor von der Elternversammlung als Elternvertreter bestimmt worden, so dass sich die Elternschaft wieder aktiv in die Versammlung einbringen konnte“, heißt es im Bericht der Pfadfinder.

Der Vorstand rund um Daniel Winter hob in seinem Bericht das Pfingstlager in Westernohe und das Bezirkslager in Oelde hervor. Beide Lager seien mit hohen Teilnehmerzahlen besucht worden. Auch die seit 2019 neu gegründete „Biber“-Gruppe für Kinder von vier bis sieben Jahre stoße weiterhin auf reges Interesse. Aufgrund der hohen Nachfrage gebe es mittlerweile eine Warteliste für Neuaufnahmen. Weitere Höhepunkte seien die Osterwichtelaktion und die Verteilung des Friedenslichtes in der Adventszeit gewesen. Den Erlös aus der Friedenslichtsaktion in Höhe von 400 Euro habe man an das Uganda-Projekt der Kirchengemeinde spenden können.

Ein weiteres wichtiges Projekt auf Stammesebene sei die Arbeit am Institutionellen Schutzkonzept (ISK) gewesen, die nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei der Stammesversammlung stand nun die Wahl der beiden Vertrauenspersonen an. Sie sollen „offenes Ohr“ und Ansprechpartner für alle Kinder und Jugendlichen im Pfadfinderstamm sein. Sie können sowohl persönlich als auch (anonym) über einen Briefkasten im Pfadfinderhaus angesprochen werden. Jana Strate und Guido Lenz wurden von der Versammlung gewählt.

Aktivitäten der einzelnen Gruppen

Im Anschluss berichteten die einzelnen Gruppen über ihre Aktivitäten im vergangenen Jahr. Neben Aktionen zum nachhaltigen Kochen und Backen oder Team-Building waren alle Altersstufen in ihren wöchentlichen Gruppenstunden auch gestalterisch tätig. So wurden in der „Biber“-Gruppe unter anderem Trommeln gebastelt, es gab einen Indianer-Monat mit eigenen Tipis, und es wurde ein Barfuß-Pfad erstellt, den alle Teilnehmer ausprobieren konnten. Abgerundet wurde der Jahresrückblick durch eine Fotoshow mit den besten Bildern aus 2019.

Vorstand Jan Hendrik Polmann trat bei den Wahlen nach dem turnusmäßigen Ende seiner dreijährigen Amtszeit nicht erneut an. Henrike von Bobart wurde als neue Stammesvorsitzende in den Vorstand gewählt und leitet gemeinsam mit Daniel Winter und Kuratin Ursula Weßels-von Bobart die Geschicke der Pfadfinder.