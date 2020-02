„Blutspenden ist ein ehrenamtliches Engagement, ohne das wir in der Gesellschaft nicht zurecht kämen. Darauf können Sie stolz sein.“ Mit diesen Worten dankte Bürgermeister Carsten Grawunder den Anwesenden, die von der Stadt und dem DRK zur alljährlichen Blutspenderehrung eingeladen worden waren. Geehrt wurden Menschen, die 25, 50, 75, 100, 125 oder sogar 150 Mal Blut gespendet hatten.

Grawunder betonte, in ganz Deutschland benötige man knapp 15 000 Blutkonserven pro Tag, besonders in den Sommermonaten gebe zu wenig Vorräte. Bruno Schönhoff vom DRK erklärte, dass für eine Höchstversorgung knapp doppelt so viel Blut gespendet werden müsste.

Das sollte aber nicht den Verdienst der einzelnen Spender schmälern. Wie Grawunder erklärte, hätten die Anwesenden insgesamt knapp 1000 Liter Blut gegeben und damit viele Menschenleben gerettet.

Für diese Leistung bekamen die Anwesenden jeweils die goldene Nadel des DRK sowie kleine Präsente. Über eine ganze Geschenkekiste freute sich Ludger Mennemann, der unglaubliche 150 Mal Blut gespendet hatte. Theodor Möllers und Heinrich Buhne hatten sich jeweils 125 Mal den Lebenssaft abzapfen lassen.

1298 Spender an 13 Terminen

Auch Schönhoff dankte den zahlreichen Spendern und der Stadt für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Er fasste zudem die Daten des vergangenen Jahres zusammen: An 13 Terminen waren 1298 Spender gekommen, darunter 86 Erstspender. Der leichte Rückgang bei den Gesamtspenden sei auf die nicht ganz optimalen Termine, etwa vor Feiertagen, zurückzuführen.

Wer selber helfen möchte, Menschenleben zu retten, der ist zur nächsten Blutspende nach Rinkerode eingeladen. Diese findet am morgig Freitag von 16.30 bis 20.30 Uhr im Pfarrzentrum statt.