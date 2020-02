„Wir müssen mehr für junge Leute tun“

Ganztagsunterricht und überfrachtete Lehrpläne: Fehlt Jugendlichen heute tatsächlich die Zeit, um sich neben der Schule noch sportlich, musikalisch und im besten Fall sogar noch ehrenamtlich zu engagieren? „Ich habe früher in zwei Bands gespielt. Und das Abi lief so nebenher. Das ist heute nicht mehr drin.“ Die Wortmeldung eines Pädagogen war wohl als „Steilvorlage“ ans junge Publikum gerichtet. Im Plenum entpuppte sie sich aber rasch als klassisches „Eigentor“. Denn wie gleich zwei selbstbewusste Neuntklässlerinnen, die an diesem Tag mit rund 180 weiteren jungen Menschen dort Platz genommen hatten, wo normalerweise „echte Politik“ gemacht wird, via Mikrofon konterten, kommen sie mit der Lernbelastung bestens zurecht – ausreichend Freunde und Freizeit inklusive.

Pro und contra, Argumente und Gegenargumente: Um das und um noch einiges mehr ging es beim Aktionstag „Landtag macht Schule“ in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Mit von der Partie: er Politikkurs von Teamschullehrer Heiko Schwarz , der sich in den vergangenen Wochen nicht nur intensiv mit der politischen Vergangenheit – samt Besuch der KZ-Gedenkstätte Buchenwald –, sondern eben auch mit der Gegenwart beschäftigt hatte. Bevor die Neuntklässler nun in den kommenden Wochen die Sitzungen der kommunalen Ratsfraktionen und der entsprechenden Fachausschüsse begleiten werden, stand eine Visite im Düsseldorfer Plenarsaal auf dem Programm.

Empfangen wurden sie dort übrigens von niemand geringerem als dem „Herrn des Hauses“ persönlich. Landtagspräsident André Kuper hatte sich inklusive seiner Vizepräsidenten Carina Gödecke, Angela Freimuth und Oliver Keymis Zeit genommen, um den Schülern zu demonstrieren, wie es denn normalerweise am „Ort der Demokratie“ zugeht und um ihnen alle möglichen Fragen zu beantworten.

Auf der Tagesordnung der simulierten Plenarsitzung stand dabei zunächst – passend zur Jahreszeit – eine fiktive Änderung des Schulgesetzes samt Einführung eines Kostümzwangs von Weiberfastnacht bis „Veilchendienstag“ an allen Schulen in NRW. Was sie im Namen „ihrer Partei“ davon hält, durfte auch Teamschülerin Greta Buttermann vor voll besetztem Plenum deutlich machen. Lehrer Heiko Schwarz hatte es sich derweil dort bequem gemacht hatte, wo sonst Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die Debatte verfolgt. Diese zählt übrigens „unter der Woche“ die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass zu ihren unmittelbaren Sitznachbarn, wie den säuberlich angebrachten Namensschildern zu entnehmen ist.

Ordnung muss eben sein – auch im Düsseldorfer Landtag. „Wenn die Schüler unser Parlament besuchen, wird schnell klar, dass Demokratie Spielregeln braucht. Viele dieser Regeln stehen in unserer Landesverfassung. Im Jubiläumsjahr rücken wir sie besonders in den Fokus, deswegen erhält jeder Schüler eine Ausgabe. Sie garantiert das Leben in Frieden, Freiheit und Gleichheit. Ihre Leitideen haben unser Land über 70 Jahre hinweg geprägt“, sagte Landtagspräsident André Kuper, der im Übrigen nicht nur Leiter der Plenarsitzungen, sondern gleichzeitig auch Chef von rund 330 Landtagsbediensteten ist.

Dass er sich trotz des gut gefüllten Terminkalenders an diesem Tag samt Präsidium für die Schüler Zeit genommen hatte, hat übrigens einen ganz handfesten Grund: Ähnlich wie in zahlreichen Stadträten mangelt es auch im Landesparlament an jungen und vor allem auch an weiblichen Nachwuchskräften. Wie die Schüler erfuhren, beträgt der Frauenanteil im Landtag auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts gerade einmal 28 Prozent. Zudem ist das Gros der Abgeordneten bereits über 50 Jahre alt. „Demokratie setzt voraus, dass sich junge Leute mit einsetzen“, lautete entsprechend der Appell von André Kuper. Ein guter Einstieg, so der ehemalige Bürgermeister der Stadt Rietberg, sei etwa die Mitarbeit in der Schülervertretung. Denn: „Demokratie lebt von einer aktiven Gesellschaft“, so der Präsident. „Und es ist wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren.“ Dass dies natürlich auch mit einigen Entbehrungen verbunden ist, verheimlichte er dabei nicht: „Unsere Durchschnittsarbeitszeit liegt nicht bei 40, sondern bei mindestens 60 Stunden an sieben Tagen in der Woche.“

Der Tag im Landtag klang für die Drensteinfurter Schüler in angemessener Runde aus: Zum Abschluss der Veranstaltung hatte die Landtagsverwaltung zum gemeinsamen Imbiss in der imposanten Wandelhalle eingeladen. Mit nach Hause bekamen die Gäste dann noch handfeste Lektüre: „Wir möchten möglichst vielen Kindern und Jugendlichen einen Kontakt zur Demokratie ermöglichen und sie mit den Rechten und Regeln des Parlaments vertraut machen. Dazu gehört auch das Wissen um die Landesverfassung, die zentrale Rechte benennt“, erklärte der Landtagspräsident, bevor er sich zum nächsten Termin verabschiedete. Eine Abgeordnetenwoche hat halt mehr als 60 Arbeitsstunden . . .