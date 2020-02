Zwei Raubüberfälle am Bahnhof in Rinkerode

Drensteinfurt-Rinkerode -

In den frühen Morgenstunden des Samstags hat es am Bahnhof in Drensteinfurt-Rinkerode zwei Raubüberfälle gegeben. Bei beiden Taten bedrohte der Täter das Opfer mit einem Brotmesser.