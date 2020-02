50 Jahre Motorsportclub Erlbachtal

In diesem Jahr wird der „MSC Erlbachtal“ ein halbes Jahrhundert alt. Grund zum feiern gibt es also genug. Doch bevor sich Mitglieder in ihrer Jahreshauptversammlung im Landhaus Thiemann den Planungen für die große Jubiläumsfeier widmeten, galt es noch, einige weitere Punkte abzun konnten, wurden noch einige formale Punkte auf der Tagesordnung abgearbeitet.

Nach dem positiven Kassenbericht von Hans Klümper , ging es direkt zu den Wahlen. Einstimmig wiedergewählt wurde der zweite Vorsitzende Jörg Rother, Schriftführer Lars Göller, Sportwart Christopher Hennenberg , zweiter Beisitzer Vadim Grigorev und Kassierer Hans Klümper. Bei der internen Vereinsmeisterschaft hatte sich Christopher Hennenberg den ersten Platz gesichert. Ihm folgten Jörg Rother und Marco Suntrop auf dem zweiten und dritten Platz.

Zum 50-jährige Bestehen haben sich die Aktiven ein besonderes Programm ausgedacht. Gefeiert werden soll das Jubiläum am Samstag, 23. Mai. Im Vordergrund steht dabei eine GPS-Orientierungsfahrt, bei der die Fahrer eine zuvor ausgearbeitete Strecke abfahren und verschiedene Aufgaben meistern müssen, um an die nächsten Koordinaten zu kommen. Die Fahrt startet um 15 Uhr an der Alten Post und dauert zwischen 60 und 90 Minuten. Um 18 Uhr findet dann an der letzten Station mit allen Fahrern die Siegerehrung statt. Der richtige Umgang mit den GPS- Koordinaten wird ab 14.30 Uhr von den Mitglieder des Vereins an der Alten Post erklärt. An den Start gehen kann jeder, der ein fahrtüchtiges Auto und einen Führerschein besitzt. Des Weiteren wird auch ein kleiner Orientierungsrundgang durch den Schlosspark angeboten. Für Speisen und Getränke ist an der Alten Post ebenso gesorgt wie für ein Kinderprogramm. Nach dem offiziellen Teil, lassen die Vereinsmitglieder den Abend ausklingen.

Bereits am Sonntag, 15. März, findet für alle Vereinsmitglieder die interne Clubmeisterschaft statt. Dabei wird die für das Jubiläum geplante Route für die Orientierungsfahrt abgefahren und getestet. Interessierte Motorsportfreunde können an dieser Veranstaltung ebenfalls teilnehmen. Dazu ist eine Anmeldung beim MSC notwendig.

Zum Abschluss der Versammlung machte der Vorsitzender Gregor Pauck auf das traditionelle Aufstellen des Maibaums in Drensteinfurt im Rahmen des „Summer-Feelings“ Anfang Mai aufmerksam. Da auch der 53 Mitglied starke „MSC Erlbachtal Drensteinfurt im ADAC“ ein Schild am Maibaum besitzt, bittet er um zahlreiches erscheinen.