Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei hatten auch im vergangenen Jahr im Drensteinfurter Stadtgebiet einiges zu tun. Wie Landrat Dr. Olaf Gericke am Dienstag bei der Vorstellung des Unfallberichtes für 2019 informierte, hat es auf den Straßen der Wersestadt und ihrer Ortsteile in den abgelaufenen zwölf Monaten insgesamt 109 Mal gekracht. Die Zahl bewegt sich dabei fast exakt auf dem Niveau der Vorjahre – 2017 und 2018 waren jeweils 110 Verkehrsunfälle registriert worden.

49 Personen wurden auf Drensteinfurter Straßen im vergangenen Jahr leicht und 20 weitere schwer verletzt. Hinzu kam ein Unfall mit tödlichem Ausgang: Anfang September hatte eine junge Fahrerin einen folgenschweren Zusammenstoß im Kreuzungsbereich von Sendenhorster Straße und B 58 mit dem Leben bezahlt. Die Staatsanwaltschaft Münster hat mittlerweile Anklage gegen den mutmaßlichen 21-jährigen Verursacher aus Hamm erhoben.

Trotz nahezu konstanter Unfallzahl ist die Zahl der Verunglückten spürbar gestiegen – und zwar um rund 16 Prozent von 60 auf 70 Personen. Erfreulich aus Sicht der Polizei: Bei keinem der registrierten Verkehrsunfälle war Alkohol im Spiel. 14 Mal jedoch war schwerer Sachschaden entstanden, und in 47 Fällen hat sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die meisten Verunglückten Personen waren im abgelaufenen Jahr mit dem Auto unterwegs (47 Verunglückte nach 27 im Vorjahr). 14 Mal hat es Radfahrer und in vier Fällen Fußgänger getroffen. Nach einigen folgenschweren Unfällen in den Vorjahren war 2019 auf den örtlichen Straßen kein verunglückter Motorradfahrer zu beklagen.

Die Zahl der verunglückten Kinder bis zu 14 Jahren ist von vier auf drei gesunken, wohingegen die Zahl der verunglückten Jugendlichen auf sechs gestiegen ist.

Was den kreisweiten Vergleich betrifft, so zählt Drensteinfurt auf Basis der Unfallhäufigkeitszahl (Anzahl der Personenschadensunfälle pro 100 000 Einwohner) mit einem Wert von 309 zum unteren Mittelfeld. Die rechnerisch meisten Unfälle mit Personenschäden haben sich in Beelen (Häufigkeitszahl 480), Ahlen (428), Warendorf (414) und Sendenhorst (410) ereignet. Am sichersten waren die Straßen in Sassenberg (281), Ostbevern (282) und Beckum (306). Auf den Straßen im Kreis verloren 2019 zehn Menschen ihr Leben. Das ist nach 2018 der niedrigste Stand seit mehr als 20 Jahren, teilte der Landrat mit. Zudem ging die Zahl der Verunglückten um knapp vier Prozent zurück.