Das Motto berührt: „Steh auf und geh!“. Genauso meinen es die Frauen in Simbabwe. Sie haben erkannt, dass es Veränderung braucht. In diesem Jahr ist es eben dieses Land, das nahe der afrikanischen Südspitze angesiedelt ist, das zum Weltgebetstag am 6. März die Texte und Gebete auswählen darf.

Die Religionen des Landes sind zu 85 Prozent christlich geprägt. „Wir beten für die Glaubwürdigkeit unserer Kirchen und unseres Landes“, sagen Simbabwerinnen in einer Broschüre zum Weltgebetstag 2020. Aber die Frauen wollen mehr – nicht nur informieren und beten. Sie wollen handeln und sich nicht fürchten: „Steht auf und geht – für Gerechtigkeit und Menschenwürde. Voll Gottvertrauen.“

In allen drei Ortsteilen finden am Freitag Aktionen zum Weltgebetstag statt.

In Drensteinfurt laden Frauen der katholischen und der evangelischen Gemeinde zur Teilnahme am Wortgottesdienst ein. Er beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Martinskirche. Das Vorbereitungsteam wird sich dem Motto entsprechend afrikanisch kleiden. Im Gottesdienst werde dann ausführlich über die Situation in Simbabwe berichtet, teilt Anke Schulte Huxel mit. Zum Beispiel darüber, dass die Gebetstagstexte zensiert wurden und welche frauenfördernden Programme mit der Kollekte unterstützt werden sollen. Es werden zudem Unterschriften gesammelt für die Umwandlung von Simbabwes Schulden in ein Gesundheitsprogramm. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht im Gemeindesaal die Möglichkeit zum Beisammensein und zum Gespräch. Dazu werden landestypische Speisen aus Simbabwe angeboten.

In Rinkerode und Walstedde

In Rinkerode lädt die KFD um 15 Uhr Frauen aller Konfessionen zum Gottesdienst ins Pfarrzentrum ein. An diesen schließt sich ein gemütliches Kaffeetrinken an.

In Walstedde findet der ökumenische Gottesdienst um 16 Uhr im evangelischen Paul-Gerhardt-Haus statt. Christen aller Konfessionen sind zu diesem Gottesdienst und dem anschließenden Imbiss willkommen.