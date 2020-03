Knapp zwei Wochen nach den beiden bewaffneten Raubüberfällen in Rinkerode hat die Polizei am Donnerstagmorgen den mutmaßlichen Täter im ostfriesischen Norden festgenommen. Wie die Kreispolizeibehörde in Warendorf am Mittag mitteilte, steht der 24-Jährige in dringendem Verdacht, am frühen Morgen des 22. Februar am Rinkeroder Bahnhof zunächst einen 19-Jährigen mit einem Brotmesser bedroht zu haben. Um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, schnitt der Täter dem jungen Mann in das Hosenbein. Mit einem kleinen Bargeldbetrag floh der Räuber schließlich zu Fuß über die Bahngleise.

Gegen 2 Uhr soll der nun verhaftete Mann dann erneut zugeschlagen haben. Sein Opfer: eine 25-jährige Rinkeroderin, die er gleichfalls mit dem Messer bedrohte. Bei der anschließenden Rangelei wurde die Frau an der Hand verletzt. Der Täter zwang daraufhin sein Opfer, Geld von einem Bankautomaten abzuheben. Danach floh er in unbekannte Richtung.

Die sofort eingeleitet Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb zunächst erfolglos. Und das, obwohl der mutmaßliche Täter sogar in Tatortnähe als Beifahrer in einem Auto überprüft worden war. Da die ersten Zeugenaussagen jedoch kein definitives Täterbild ergeben hatten, ließen die Beamten den Mann zunächst ziehen. Nach intensiver Auswertung weiterer Hinweise geriet er nun jedoch erneut ins Visier der Fahnder.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 24-jährigen, aus Rinkerode stammenden Mann, der mittlerweile in Norden lebt. Nach Beantragung eines Haftbefehls hatte die Staatsanwaltschaft Münster die Durchsuchung seiner Wohnung veranlasst. Dabei wurde der Verdächtige festgenommen. Durchsucht wurde zudem seine Kontaktadresse. Der 24-Jährige wurde zwischenzeitlich dem Haftrichter am Amtsgericht Wittmund vorgeführt, der Haftbefehl erließ.