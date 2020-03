„Neubau“ ist ein Sanierungsfall

Am kommenden Montag steht das Thema erstmals wieder auf der Agenda der Politik. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wird die Verwaltung über den zwischenzeitlich erreichten Planungsstand informieren. Inhaltlich wird es dabei aber nicht nur um die Zukunft des Verwaltungsbaus am Landsbergplatz gehen, sondern auch um die weitere Nutzung der Alten Post. Denn: „Beide Projekte bedingen sich gegenseitig und können nur gemeinsam gedacht werden“, schildert Bauamtsleiter Christoph Britten in der Vorlage zur Sitzung.

Aus gutem Grund, wird die Alte Post doch bislang maßgeblich von der Politik genutzt, was nach einem möglichen (Teil-)Neubau der Verwaltung inklusive eines angedachten Ratssaales und der entsprechenden Fraktionsräume nicht mehr der Fall sein würde.

„Ideenwerkstatt“ geplant

Um zu überlegen, was dann mit dem Wahrzeichen der Stadt passieren soll, will die Verwaltung die Bürger mit ins sprichwörtliche Boot holen – und zwar im Rahmen einer für den Frühsommer geplanten „Ideenwerkstatt“. „Die Drensteinfurter Bevölkerung, Vereine und Parteien sind eingeladen, sich alle Räumlichkeiten anzuschauen und daraufhin ganz offen Ideen und Wünsche zu äußern, wie sie sich eine zukünftige Nutzung vorstellen und welche Nutzungen und Räume sie sich für ihr Bürgerhaus wünschen“, schildert Christoph Britten. „Ziel des Tages ist es, in Ergänzung zu den verwaltungsintern bereits angedachten Überlegungen eventuell ganz neue Ideen zu erhalten.“

Vorschläge, die dann im Nachgang auf ihre Realisier- und Finanzierbarkeit hin überprüft werden sollen. Eines ist dabei für die Verwaltung schon jetzt klar: „Ziel sollte es sein, das Gebäude in Zukunft viel weitreichender zu bespielen, als dies heute der Fall ist. Gerade im Obergeschoss sind Räume, die heute wenig oder gar nicht genutzt werden, aber teilweise zurzeit auch nicht genutzt werden können“, so der Bauamtsleiter.

Dass eine neue Nutzung mit weitreichenden Umbaumaßnahmen verbunden sein könnte, ist der Verwaltung durchaus klar. Einige Änderungen, so das Bauamt, seien aber ohnehin unvermeidbar – wie etwa die Schaffung von barrierefreien Sanitäreinrichtungen.

„Neubau“ weist zahlreiche Mängel auf

Und was wird aus der Stadtverwaltung am Landsbergplatz? Um den notwendigen Architektenwettbewerb in den Stiel zu stoßen, hatte die Verwaltung bereits im Sommer 2018 einen Wettbewerbsbetreuer beauftragt, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Nach ersten Planungsbesprechungen habe vor allem die Frage nach dem Ist-Zustand im Raum gestanden, schildert Christoph Britten. Die ersten Ergebnisse der Sachverständigenuntersuchung haben diesbezüglich durchaus für einige Überraschungen gesorgt. Denn entgegen der ursprünglichen Annahme, nach der vor allem der in den 1950-er Jahren errichtete Verwaltungsaltbau als „abgängig“ zu bewerten sei, ist es nun wohl eher der in den 1980-er Jahren erstellte „Neubau“, der angesichts seiner Bausubstanz erhebliche Probleme bereitet. Zwar erfüllen beide Gebäudeteile den heutigen energetischen Standard nicht. Der Altbau befindet sich dafür jedoch in einem „konstruktiv besseren Bestand“ als der „Neubau“, so die Verwaltung. Um letzteren in seinem Bestand zu erhalten, werden wohl Kosten von mindestens 860 000 Euro fällig, schildert das Bauamt. Unter anderem müssten das Dach saniert und die Fenster ausgetauscht werden. Hinzu kommt, dass die marode Fassade abgebrochen werden müsste, um danach eine Dämmung aufzubringen und eine neue Fassade aufzumauern. „Diese Arbeiten sind mittel- bis kurzfristig notwendig, da die heutige Bausubstanz für diese Gewerke abgängig ist“, beschreibt Christoph Britten.

Wesentlich günstiger gestaltet sich hingegen wohl der Erhalt des eigentlich schon abgeschriebenen Altbaus. Dach, Fenster und Fassade sind noch „in Schuss“. Zwecks zeitgemäßer Aufteilung der Räume wären allein Trockenbaumaßnahmen notwendig. Zusätzliche Kosten würden durch eine energetische Fassadensanierung entstehen.

Bevor entschieden wird, wie es nun mit beiden Gebäudeteilen weitergehen soll, will die Verwaltung noch die Statik des „Neubaus“ prüfen lassen – auch um zu klären, ob möglicherweise eine Aufstockung um ein weiteres Geschoss in Frage kommen könnte. Ferner werde aktuell von einem Arbeitskreis der Verwaltung am Raumprogramm gearbeitet. „Hierbei ist mir insbesondere wichtig, die zukünftigen Raumbedarfe vor dem Hintergrund anstehender Veränderungen wie der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltungsprozesse sowie sich verändernder Rahmenbedingungen in der heutigen Arbeitswelt einordnen zu können“, so Christoph Britten. „Im Zuge dessen ist ganz maßgeblich die Frage zu beantworten, wie das Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiter zu der der bereitzustellenden Arbeitsplätze sein soll.“

Um sich persönlich ein Bild von einer nach modernen räumlichen Maßstäben arbeitenden Verwaltung zu machen, schlägt sie eine Exkursion in die niederländische Stadt Venlo vor.