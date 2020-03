Die ersten beiden Veranstaltungen des Vereins „Kulturscheune“ in diesem Jahr waren restlos ausverkauft. Dafür gibt es noch einige Eintrittskarten für das nächste musikalische Highlight: Am Sonntag, 29. März, ist um 17 Uhr Charlotte Hahn in der Kaminhalle des Hauses Walstedde zu Gast und hat mit dem Marimbaphon ein ganz besonderes Instrument im Gepäck.

„Das wird ein Konzert mit einer ganz tollen Musikerin und die Begegnung mit einem ungewöhnlichen und in der Tat bühnenfüllenden Instrument“, freut sich der erste Vorsitzende des Kulturvereins, Rudi Marhold , schon jetzt auf diesen Abend. Eine Marimba könne man sich als die „große Schwester“ des bekannteren Xylophons vorstellen.

Hahn selbst begann ihre musikalische Ausbildung zunächst mit der Blockflöte, entdeckte dann aber im Alter von zehn Jahren die Marimba für sich. Fasziniert vom Klang des imposanten Instruments nahm sie Unterricht bei Audrey Lehrke – erst privat, später als Jungstudentin der Jugendakademie Münster.

Als mehrfache Bundespreisträgerin beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ in der Solo- und Ensemblewertung sowie als Preisträgerin verschiedener Förder- und Sonderpreise trat sie unter anderem schon in der Kölner Philharmonie, der Tonhalle Düsseldorf und der Laeiszhalle Hamburg auf. Zudem schnitt sie beim internationalen „Marimba-Festival“ 2014 in Bamberg mit Auszeichnung ab und erhielt 2017 ein Stipendium der Werner-Richard-Dr.-Carl-Dörken-Stiftung.

Die junge Künstlerin begeistert das Publikum aber nicht nur bei solistischen Auftritten, sondern ist ebenfalls Teil verschiedener Besetzungen und Ensembles wie dem „Splash-Perkussion NRW“. Seit 2018 ist sie außerdem beim zehnköpfigen deutsch-indischen Ensembles „Masafat“ zu hören. Wichtige Impulse für ihr Marimbaspiel erhielt Hahn durch die Teilnahme an internationalen Meisterkursen in Deutschland, Luxemburg, Polen, der Schweiz und in den USA. Seit Herbst 2015 studiert sie klassisches Schlagwerk bei Professor Carlos Tarcha an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.

Eintrittskarten sind in der Walstedder Reiseagentur, 0 23 87 / 90 02 45, oder im Bistro „Leib und Seele“, 0 23 87 / 6 81 00 20, erhältlich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 18 Euro. Schüler und Studenten zahlen zehn Euro. Kinder haben freien Eintritt.