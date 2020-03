Soll das Rathaus saniert oder abgerissen und neu errichtet werden? Zieht die Politik mit ihren Sitzungs- und Fraktionsräumen dann auch dort ein? Wie viel Platz brauchen die Parteien eigentlich? Und wie soll stattdessen die Alte Post genutzt werden? Viele Fragen, die am Montagabend im Bauausschuss auf den Tisch kamen.

Die Verwaltung hatte einen Sachstandsbericht zur Rathausfrage vorbereitet, denn das Projekt ist seit 2017 in der Pipeline. „Wir haben es bewusst auf die Zeitschiene gesetzt, denn aktuell haben wir mit den Grundschulerweiterungen, dem Kita-Neubau in Walstedde und den zusätzlichen Baugebieten genug zu tun“, erklärte Bürgermeister Carsten Grawunder . Gleichwohl solle der Architektenwettbewerb nun in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.

In Vorbereitung darauf hatte die Stadt schon einmal Grundlagenforschung betrieben – und festgestellt, dass Dach und Fassade des heutigen „Neubaus“ komplett überarbeitet werden müssten und der Altbau bauphysikalisch zwar gut in Schuss, aus energetischer Sicht jedoch „eine Katastrophe“ sei, so Bauamtsleiter Christoph Britten . Was sich wirtschaftlich nun eher rechnet – Sanierung oder Neubau –, muss intern noch eruiert werden. Denn es mache Sinn, so Britten, für den Wettbewerb möglichst konkrete Vorgaben zu machen. „Sonst bekommen wir zu viele verschiedene Vorschläge, die dann schlecht miteinander vergleichbar sind.“ Mit dem Kreis Warendorf muss zudem noch geklärt werden, ob das Gebäude überhaupt um eine Etage aufgestockt werden darf.

Die Grünen wollen nicht umziehen

Einige Raumfragen konnten aber schon am Montagabend beantwortet werden. Die CDU beantragte, in die Planung nicht zwingend eigene Räume für jede Fraktion einzurechnen. „Wir können für abendliche Besprechungen auch die Büros der Verwaltungsmitarbeiter nutzen“, erklärte Georg Feldmann. Die Grünen hingegen fühlen sich in der Alten Post gut aufgehoben und wollen gar nicht umziehen. „Hier sind wir mitten im Ort präsent, hier werden wir gesehen“, meinte Maria Tölle, die auch einen eigenen Fraktionsraum für sinnvoll hält. „Wir nutzen unseren mehrmals wöchentlich.“

Bei fünf Nein-Stimmen von Grünen und SPD wurde dem CDU-Antrag gefolgt. Der sah zudem vor, die Nachnutzung der Alten Post nicht länger so eng mit der Rathausfrage zu verknüpfen. „Es gibt überall immer weniger Platz für Vereine. Auch ohne die Ratsarbeit wird die Alte Post gut ausgelastet sein“, vermutete Feldmann.