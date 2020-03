Grawunder: Bewerbung mit „gutem Gewissen“

„Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein wenig enttäuscht bin.“ Das erklärt Bürgermeister Carsten Grawunder und meint damit die Ankündigung der Grünen, mit Heidi Pechmann eine Gegenkandidatin für die Bürgermeisterwahl im September ins Rennen zu schicken. 2014 war Grawunder noch von SPD und Grünen gemeinsam getragen worden und hatte – etwas überraschend – gegen den damaligen CDU-Amtsinhaber Paul Berlage gewonnen. Nachdem die Sozialdemokraten schon vor längerer Zeit ihre erneute Unterstützung für Grawunder zugesichert und auch die Christdemokraten sich kurz darauf auf ihn als ihren Kandidaten verständigt hatten, haben die Grünen nun einen anderen Weg eingeschlagen.

Ihre Begründung bei Pechmanns Vorstellung am vergangenen Freitag: Grawunder habe die grünen Themen nicht mit ausreichend Herzblut vertreten (wir berichteten). „Ich glaube eigentlich schon, dass während meiner Amtszeit viele grün geprägte Entscheidungen auf den Weg gebracht worden sind“, ist das Stadtoberhaupt anderer Meinung und zählt im Gespräch mit unserer Zeitung Beispiele auf: Ausrufung des Klimanotstandes, Jahr der Artenvielfalt, Förderung der E-Mobilität, ein Klimaschutzkonzept für das Neubaugebiet „Mondscheinweg“, PV-Anlagen auf städtischen Dächern – „und ich bin nach wie vor ein Fracking-Gegner“, so Grawunder. Er habe als parteiloser Bürgermeister jedoch zunächst das Wohl der Stadt im Blick. „Und da gilt es, oft eben auch Kompromisse zu finden.“ Gleichwohl seien viele Beschlüsse in den Fachausschüssen und im Stadtrat in den vergangenen Jahren einstimmig erfolgt.

Entscheidung zum „Sicheren Hafen“

Wenig Einigkeit herrschte hingegen vor Kurzem bei der Entscheidung, Drensteinfurt nicht zum „Sicheren Hafen“ zu erklären (wir berichteten). Das hatten die Grünen gefordert und damit die Aufnahme zusätzlicher, aus Seenot geretteter Flüchtlinge. Die Verwaltung hatte diesen Vorschlag um die Bedingung ergänzt, dass eine solche Bereitschaft nur erklärt werden könne, wenn Land, Bund und EU zusätzliche Finanzmittel zur Unterbringung und Versorgung der Menschen bereitstellen würden. Ein weiterer Antrag kam aus den Reihen der CDU , die den Status quo in Drensteinfurt lobte, wo schon jetzt jeder Mensch eine sichere Bleibe finde. Dass Grawunder sich dann sogar gegen seinen eigenen Beschlussvorschlag gewendet und den CDU-Antrag unterstützt hatte, hatte Pechmann auch als ausschlaggebend für ihre Kandidatur herausgestellt.

„Um am Ende zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen, kann man sich auch mal einer anderen Meinung anschließen“, begründet der Bürgermeister sein Votum. Der CDU-Antrag habe bekräftigt, das fortzusetzen, was „wir in der Stadt heute schon leben. Wenn ich dagegen gestimmt hätte, hätte ich doch gegen alles entschieden, was wir zu diesem Thema in der Vergangenheit schon beschlossen haben“, kann Grawunder die Kritik an seiner Entscheidung nicht nachvollziehen.

„ Das ist doch das Salz in der Suppe. Das ist doch das Salz in der Suppe. “ Carsten Grawunder zum bevorstehenden Wahlkampf

Grundsätzlich aber findet er es gut, dass die Bürger nun eine Wahl zwischen zwei Kandidaten haben. „Das ist doch das Salz in der Suppe“, hofft er auf einen spannenden Wahlkampf. „Ich denke, dass ich meine erneute Bewerbung um dieses Amt mit gutem Gewissen vorbringen kann.“ Von Heidi Pechmann wisse er, dass sie sich sehr für ihre Sache engagiere und von ihren Ideen überzeugt sei. „Ich wünsche ihr ein gutes Händchen, dass es ihr auch im politischen Diskurs gelingt, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen.“ Denn darauf komme es in der Kommunalpolitik nun einmal an.