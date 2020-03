Corona kippt Kabarett und Kneipennacht

Nun wird auch in der Wersestadt für jeden deutlich spürbar, dass derzeit alles ein wenig anders ist als sonst. Nach dem Erlass der NRW-Landesregierung, der besagt, dass angesichts der Corona-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern grundsätzlich abgesagt werden müssen, aber auch Events mit weniger Gästen bei besonderen Risiken untersagt werden können, hat die Verwaltung nun reagiert.

„Auch wenn derzeit noch überhaupt nicht klar ist, wie sich die Lage weiter entwickeln und wie lange sie anhalten wird, möchte ich jedwedes Ansteckungsrisiko für alle Beteiligten so gering wie möglich halten“, teilte Bürgermeister Carsten Grawunder am Mittwochmorgen mit. „Aktuell ist die Situation in Drensteinfurt noch absolut unkritisch, gleichwohl mehren sich die Empfehlungen aus den Fachkreisen, nicht zwingend notwendige Veranstaltungen mit vielen Personen derzeit nicht durchzuführen oder zu besuchen. Auf diese Weise sollen sogenannte Infektionsketten unterbrochen werden. Dies wird derzeit neben einer guten Hygiene für das effektivste Mittel gehalten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.“

Folk-Live-Konzert erst im Herbst

Man wolle „mit gutem Beispiel vorangehen“, erklärte auch Ordnungsamtsleiter Martin Brinkötter auf Anfrage unserer Zeitung. Zunächst einmal bis Ende dieses Monats werden daher alle städtischen Termine abgesagt. Das betrifft das Folk-Live-Konzert am morgigen Freitag, das Internationale Familienfrühstück am Samstag, das Kabarett zum Frauentag am Sonntag, das Unternehmerfrühstück am 17. März und auch den Neubürgerempfang am 29. März. „Damit der Neubürgerempfang sein Ziel erreicht, braucht es auf der einen Seite die Vereine und Institutionen, die sich vorstellen möchten und dafür viel Zeit und Energie aufwenden, und auf der anderen Seite natürlich viele Besucher“, erklärte Carsten Grawunder. „Bei Letzteren ist aber schon jetzt eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, die angesichts der Empfehlungen zum Umgang mit der derzeitigen Epidemie natürlich nachvollziehbar ist. Aus diesem Grund macht es Sinn, einen späteren Zeitpunkt noch in diesem oder auch erst im nächsten Jahr zu finden.“

Kabarettabend am 30. August

Der Nachholtermin für das Kabarett zum Frauentag steht übrigens bereits fest: Es soll am Sonntag, 30. August, um 18 Uhr stattfinden. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Das Konzert mit dem „Matt Walsh Acoustic Quartett“ soll im Herbst nachgeholt werden, hat Kulturamtsleiter Gregor Stiefel Kontakt zum Künstler aufgenommen. Ein Ersatztermin für das Unternehmerfrühstück soll noch gefunden werden.

Auch die IG Werbung zieht die Reißleine. Die eigentlich für den 21. März geplante Kneipennacht findet nicht statt, wie Vorstandsmitglied Raphael Morsmann erklärt. Das habe die Interessengemeinschaft am Dienstagabend entschieden. Das Event soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Jeden Morgen kommt Brinkötter derzeit mit Bürgermeister Carsten Grawunder zusammen, um angesichts der Informationen des Robert-Koch-Instituts die Lage in der Stadt neu zu bewerten. „Die Nachrichten ändern sich stündlich“, hatte er auch am Dienstagabend im Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Soziales erklärt. Stand jetzt sei es jedoch vorrangiges Ziel, die Infektionsketten zu durchbrechen, um gerade ältere und immungeschwächte Personen vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. „Und jede Zusammenkunft, die nicht stattfindet, hilft“, appelliert Brinkötter an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine und Veranstalter.

„Konsequent wäre es, alles sein zu lassen“, hatte Grawunder im Ausschuss erklärt und an die Bürger appelliert, Ruhe zu bewahren. „Im Moment haben wir hier in der Stadt noch keinen kritischen Zustand. Aber diesen Zustand wollen wir eben auch erhalten.“