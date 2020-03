Eile geboten – Beschluss vertagt

Geplant wird nun schon seit etwa drei Jahren. Gebaut wurde jedoch bis heute nicht. Geht es nach der Kirchengemeinde St. Regina, soll sich das jedoch zügig ändern. Sobald die Finanzierung steht, möchte sie die Tagesstätte St. Marien am Windmühlenweg erweitern und energetisch sanieren. Rund 500 000 Euro müssten dafür insgesamt in die Hand genommen werden. Weil der LWL und das Bistum Münster aber nur einen Teil der Kosten tragen, soll die Stadt einen Zuschuss von noch einmal 100 000 Euro – 26 000 Euro waren bereits 2019 geflossen – gewähren. Darüber sollte der Sozialausschuss am Dienstagabend entscheiden.

Dass Eile geboten ist, unterstrich Bernhard Krellmann , der sowohl Mitglied des Kirchenvorstandes ist, als auch für die CDU im Sozialausschuss sitzt. „Beim Brandschutz muss einiges nachgearbeitet werden. Wenn das nicht passiert, ist der Weiterbetrieb der Kita gefährdet.“ Doch so schnell wie gewünscht ging es dann doch nicht mit der Entscheidung. Denn die Ausschussmitglieder fühlten sich – fraktionsübergreifend – nicht ausreichend über das Projekt informiert.

Doch der Reihe nach. Wie in der Sitzungsvorlage erläutert wird, hatte sich die Zentralrendantur bereits im August 2017 an die Stadt gewandt – mit der Bitte, den Ausbau des Kindergartens für unter Dreijährige mit einem Zuschuss von 34 000 Euro zu unterstützen. Geplant waren seinerzeit der Anbau eines Schlafbereiches sowie der Umbau der Personaltoilette, des Hauswirtschaftsraumes und des Sanitärbereiches für Kinder. Zu einem zeitnahen Baubeginn ist es allerdings nicht gekommen, da der Antrag für den Ausbau erst mit dem Sozialamt des Kreises Warendorf und dem LWL besprochen und schließlich vom Kreis genehmigt werden musste. Zwischenzeitlich hatte die Raumnot die Beteiligten jedoch eingeholt – samt der hinlänglich bekannten Containerlösung auf der Wiese gegenüber.

Neuer Anlauf Anfang 2019

Anfang 2019 startete die Kirche einen neuen Anlauf – samt Antrag auf städtische Förderung in Höhe von nun noch 26 000 Euro. Der entsprechende Bauantrag wurde gestellt und schließlich im Januar genehmigt. Das Problem: Bedingt durch die gestiegenen Baukosten, durch deutlich höhere Brandschutzauflagen sowie den geplanten barrierefreien Umbau der Personaltoilette und – so die Stadt – die „zwingend notwendige Verlegung der bisherigen Hausanschlüsse für Gas, Wasser und Strom“ ist die ursprüngliche Kalkulation mittlerweile hinfällig. Statt der erwarteten Gesamtkosten von 160 000 Euro geht die Zentralrendantur mittlerweile von rund 300 000 Euro aus. Die Stadt soll sich daran mit 70 000 Euro beteiligen.

„Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten zusätzliche energetische Maßnahmen geplant, für die mit Kosten in Höhe von 200 000 Euro gerechnet wird“, heißt es in der Vorlage weiter. Gemeint ist damit, erläuterte Krellmann, ein Austausch der mehr als 20 Jahre alten Heizung, die sich auf dem Dachboden befindet. Dafür müsste das Dach geöffnet und im Nachgang ebenfalls saniert werden. „Bei einer Kostenübernahme in Höhe von 70 Prozent durch den LWL bliebe bei einer 50-50-Finanzierung von Bistum und Stadt ein zusätzlicher Zuschussbedarf von 30 000 Euro.“ Der Gesamtbetrag, den die Stadt zusteuern soll, liegt damit bei rund 100 000 Euro.

„ Wir wollen uns dem nicht verschließen, aber das ist ein bisschen dünn. Wir wollen uns dem nicht verschließen, aber das ist ein bisschen dünn. “ Ingo Stude (SPD)

Obwohl alle Fraktionen grundsätzlich ihre Unterstützung für das Projekt bekundeten, fühlten sie sich doch zu wenig informiert. „Wir wollen uns dem nicht verschließen, aber das ist ein bisschen dünn“, bezog sich Ingo Stude (SPD) auf das Schreiben des Bistums, in dem die einzelnen Posten ohne weitere Erklärungen aufgelistet waren. Und Petra Wrede (Grüne), selbst Kita-Leiterin, gab zu bedenken, dass gleiches Recht für alle gelten müsse: „Damit haben wir bestimmt bald auch Anträge aller anderen Kitas hier auf dem Tisch.“

Folglich einigten sich die Ausschussmitglieder, keinen Beschluss zu fassen, sondern den Punkt auf die nächste Sitzungsperiode zu vertagen. Dann soll auch ein Vertreter der Zentralrendantur eingeladen werden, um alle offenen Fragen zu beantworten.