Kreisverkehr nicht in Sicht

K 21: Unfälle in Mersch sorgen erneut für Diskussionen

Drensteinfurt/Mersch -

Von Von Dietmar Jeschke

Bereits zwei Mal hat es in diesem Jahr an der Kreuzung der Kreisstraße 21 und der Landesstraße 671 „geknallt“. Die Anlieger haben seit längerem die Nase voll. Sie fordern endlich Abhilfe – in Form eines Kreisverkehres.