Der Putz war an vielen Stellen abgeplatzt, einige Gliedmaßen waren abgebrochen. Es gab Risse im Stein und Moos am Mauerwerk: Der Bildstock von Familie Kampmann in Eickendorf bröckelte so ein wenig vor sich hin. 30 Jahre war die letzte Restaurierung des 1887 errichteten und 1986 unter Denkmalschutz gestellten Bildnisses her.