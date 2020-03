Wie die Polizei berichtet, entdeckten Verkehrsteilnehmer am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr neben der B 58 in Drensteinfurt, nahe der Einmündung Ossenbeck, einen auf dem Dach liegenden Pkw im Straßengraben. Sie zogen den bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug und alarmierten den Rettungsdienst. Der Fahrer, ein 36-Jähriger aus Münster, blieb nicht ansprechbar und wurde schwerverletzt in das Universitätsklinikum Münster gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr das Fahrzeug die B 58 aus Richtung Drensteinfurt kommend in Richtung Münster, als es laut Polizeibericht „aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug”. Derzeit deute alles auf einen Alleinunfall hin, doch dauere die Ermittlungen zur Unfallursache an.

Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.