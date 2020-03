„Drensteinfurt bringt‘s!“ jetzt auch

Die Malteser waren mit ihrem Einkaufsservice schon in der vergangenen Woche gestartet. „Darüber hinaus gibt es mittlerweile in den sozialen Netzwerken einige Gruppen, die ebenfalls Unterstützung anbieten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auch einige „Teamer“ des Vereins „Drensteinfurter Sonnenstrahl“ wollen ihre freie Zeit sinnvoll nutzen und haben sich mit der Idee, in der Corona-Krise etwas für die Bürger in Drensteinfurt tun zu wollen, an die Vereinsvorsitzende Heike Kettner gewandt. „Da es schon vielerlei Angebote durch Freiwillige gibt, haben wir uns mit der Stadt kurz- und uns schließlich deren Organisation angeschlossen, damit die Unterstützung durch unsere Jugendlichen auch sinnvoll eingesetzt werden kann“, erklärt Heike Kettner, die sich wie der gesamte Vereinsvorstand über so viel Engagement der Jugendlichen freut.

Die Stadt will nun Bedarfe und Hilfen besser koordinieren. Deshalb können sich beide Seiten, Helfer und Hilfesuchende, ab sofort von montags bis donnerstags zwischen 8 und 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr im Rathaus unter Tel. 01 57 / 30 66 08 94 oder per E-Mail an stadt@drensteinfurt.de melden. Auf der Homepage der Stadt können für beide Varianten auch Online-Formulare ausgefüllt werden. „Das Angebot soll die Verwandten- und Nachbarschaftshilfe nicht ersetzen, sondern dort ergänzen, wo es keine Angehörigen, Freunde oder Nachbarn gibt, die die Einkäufe übernehmen können“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Einverständnis der Erziehungsberechtigten

Vertrauen und Sicherheit seien dabei gleich wichtig. Helfer werden um Zusendung einer Kopie oder eines Fotos ihres Personalausweises gebeten. „Decken Sie hierfür bitte die Ausweisnummer oben rechts ab. Bei Minderjährigen bedarf es zusätzlich des Einverständnisses der Erziehungsberechtigten“, heißt es weiter. Die Helfer seien durch die GVV-Kommunalversicherung haftpflicht- und nach den gesetzlichen Vorschriften unfallversichert. Hilfsweise bestehe Versicherungsschutz nach der Satzung der Unfallkasse NRW. „Mit Ende der Aktion und auf Ihren Wunsch löschen wir die Daten umgehend“, wirbt die Stadt um Verständnis für diesen notwendigen Schritt.

Die Ehrenamtlichen werden durch die Stadt telefonisch informiert, welche Person Hilfe benötigt. Die Helfer erhalten dafür die Anschrift der Person, die Information, um welche Hilfe es sich handelt, und den Zeitpunkt.

„Bei Einkäufen erhalten die Helfer die Liste und das nötige Geld direkt vor Ort. Die Person, die Hilfe in Anspruch nimmt, legt das Geld und den Einkaufszettel zum vereinbarten Zeitpunkt zum Beispiel in einem Briefumschlag vor die Tür“, erläutert die Verwaltung das Vorgehen. Die Ehrenamtlichen stellen den Einkauf später zusammen mit Kassenbon und Wechselgeld vor die Tür.

Hygienemaßnahmen einhalten

Personen, die zur Risikogruppe gehören – die also über 60 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben –, werden gebeten, von einer Hilfeleistung abzusehen.

„Selbstverständlich gelten auch für ehrenamtliche Helfer die allgemein empfohlenen Hygienemaßnahmen: keine Hände schütteln, zwei Meter Abstand halten, in die Armbeuge husten oder niesen, möglichst häufig mit Seife die Hände waschen, sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen und diese regelmäßig desinfizieren.“ Desinfektionsmittel könne die Stadt bei Bedarf zur Verfügung stellen.