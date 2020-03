„Jeder kann beruhigt kommen“

Viele vertrauen bereits darauf, und so ist die Spendenbereitschaft an manchen Standorten aktuell hoch. Dahinter stecke offenbar der Wunsch vieler Menschen, sich in dieser besonderen Situation solidarisch zu zeigen, vermutet der DRK-Blutspendedienst. Und auch Schönhoff glaubt, es finde nun ein Umdenken statt. „Eine erfreuliche Entwicklung“ sei auch die recht große Zahl der Erstspender. Gleichzeitig erinnert der Rinkeroder daran, dass es beim Blutspenden eben auch keine Pause geben dürfe, sondern Kontinuität erforderlich sei. „Andere Erkrankungen sind ja weiterhin präsent“, und auch die Notfallversorgung müsse wie bisher gewährleistet werden. Daher sei jeder Blutspender wichtig.

Doch wie immer gilt: Wer sich nicht wohlfühlt, der soll sich gar nicht erst auf den Weg machen. Neu kommt hinzu: Wer in den vergangenen vier Wochen im Ausland war, der darf ebenfalls kein Blut spenden. Und aufgrund der aktuellen Situation dürfen Kinder und andere Begleitpersonen von Blutspendern aus Infektionsschutzgründen das Blutspende-Lokal, in diesem Fall die Sekundarschule, nicht betreten.

Bruno Schönhoff erklärt den Ablauf bei der Ankunft. Dieses Mal werde bei den potenziellen Spendern als allererstes die Temperatur gemessen. Ist die in Ordnung, geht es zur Anmeldung. Dort wird für die DRK-Mitarbeiter in Kopfhöhe ein Hygieneschutz vorhanden sein. Außerdem wird darauf geachtet, dass die dort benötigten Kugelschreiber nur von jeweils einer Person benutzt und dann desinfiziert werden. Die Blutspender werden aber auch gebeten, möglichst einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. An der nächsten Station werden die Spendewilligen von einem Arzt befragt und untersucht. Dazu gehört die erneute Temperaturmessung. Die eigentliche Blutspende finde dieses Mal in einem separaten Raum statt, den nur die hauptamtlichen DRK ‘ler betreten dürften, erläutert Schönhoff. Handschuhe trügen diese immer, jetzt käme noch ein Mundschutz hinzu. Im Ruheraum, in dem sich die Spender danach etwa zehn Minuten aufhalten, bis sich der Kreislauf wieder normalisiert hat, reichen die Ehrenamtlichen Getränke. Der anschließende Imbiss, bei dem es oft gesellig zugeht, darf aber aktuell nicht stattfinden. „Wir dürfen keine offenen Lebensmittel anbieten“, sagt der Ortsvereins-Vorsitzende. Stattdessen könne man ein Lunch-Paket mitnehmen.

Kein Test auf Corona-Infektion

Der DRK-Blutspendedienst West weist schließlich darauf hin: „Wenn bei dem einen oder anderen die Hoffnung mitschwingt, dass man auf diese Weise quasi nebenbei auf Corona getestet wird: Das können und das werden wir nicht tun.“ Für die Übertragbarkeit des Erregers durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise. Man beobachte die Lage sehr aufmerksam und stehe in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden.

Der Blutspende-Termin am Mittwoch, 1. April, findet zur gewohnten Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Teamschule, Sendenhorster Straße 13, statt. Das Mindestalter für Spender beträgt 18 Jahre. Zum Termin muss der Personalausweis und gegebenenfalls der Blutspendeausweis mitgebracht werden.