Drensteinfurt -

Von Nicole Evering

Mittagessen am fast leeren Tisch, kein Knuddeln mit den Erzieherinnen und kaum einer da, mit dem man das Spielzeug teilen muss: Im Natur-Kinder-Haus werden derzeit nur wenige Steppkes in der Notgruppe betreut. Kita-Leiterin Amira de Laer erzählt, wie das so funktioniert.