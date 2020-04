Endstation Antarktis

Gut zweieinhalb Jahre ist es nun her, als sie den nördlichsten Punkt ihrer Reise erreicht hatten: Das Polarmeer bei Prudhoe in Alaska. „Damals hatte unser Abenteuer durch die Amerikas gerade erst begonnen. Nun, 100 000 gefahrene Kilometer später, haben wir es bis nach Ushuaia in Argentinien geschafft“, berichten Karolin und Philipp Wülfing . „Um so viele Eindrücke, Erfahrungen, neue Freunde und Geschichten reicher sind wir tatsächlich am südlichsten Punkt angekommen.“ Doch nur für ihren Landrover „Willi“ war die Reise dort zu Ende. Für die beiden Abenteurer, die am Rosenmontag 2017 von Drensteinfurt aus zur „Mission Amerika-Durchquerung“ gestartet waren, sollte es noch ein Stückchen weiter gehen – und zwar auf dem Expeditionsschiff „Ocean Atlantic“ in die Antarkis. Allerdings ohne Hündin Maya, die die nächsten zwölf Tage bei einer Hundesitterin verbringen musste.

„Die Crew und das Expeditionsteam der Ocean Atlantic erwartete uns schon. Unser Zimmer hat zwei große Fenstern von denen wir aufs Meer blicken können. So viel Platz hatten wir schon lange nicht mehr“, berichten die Wülfings, die übrigens kurz vor dem durch die Corona-Pandemie weltweiten Reiseverbot einen der letzten Flüge über den Atlantik in die Heimat erwischt haben. „Die nächsten zwei Tage steuert uns der Kapitän sicher durch die Drake Passage. Dass es dort so hohe Wellen gibt, liegt daran, dass der Atlantische Ozean und der Pazifische Ozean aufeinandertreffen. Da es der Kapitän gut mit uns meinte, wurden alle vier Motoren angeworfen und so schafften wir es, einem aufkommenden Sturm davonzubrausen.“

Den ersten Eisberg, der es locker von der Größe mit ihres Schiffes aufnehmen könnte, sahen die Abenteurer bereits am zweiten Morgen. Und beim ersten Landgang wurden sie gleich von einer großen Pinguin-Kolonie empfangen. „Das erste Anzeichen, dass Pinguine auf der Insel herumtollen, war der penetrante Gestank. Dieser spezielle Geruch setzt sich überall fest. Auch noch spät abends im Zimmer hatten wir das Gefühl, ein Pinguin hätte sich in unseren Rucksack geschmuggelt“, erzählt Karolin Wülfing.

Am Ende des Landgangs ging es mit dem „Zodiac“, einem motorisierten Schlauchboot, zurück zum Schiff. Und dort heiß es zunächst: Schuhe ordentlich von „Pinguin-Poo“ reinigen, wasserfeste Hose und Gummistiefel ausziehen und in langer Unterhose den ersehnten warmen Tee abholen.

Am nächsten Morgen betraten die Wülfings schließlich zum ersten Mal das antarktische Festland. „Wir besuchten den Portal Point. Von dort könnte man theoretisch über die bis zu vier Kilometer km dicke Eisschicht zum Südpol laufen“, so Wüfling. „Nachdem wir einigen Weddellrobben beim Entspannen zugeschaut haben, ging es noch auf eine einstündige Zodiac-Tour. Um uns herum trieben Eisschollen und Eisberge in den unterschiedlichsten Größen und auch Farben. Das gefährliche an den Eisbergen ist, dass nur zehn bis 20 Prozent der tatsächlichen Größe aus dem Wasser ragt.“

Am nächsten Tag ging es schließlich weiter nach Neko Island und Paradise Habour. Dort erwarteten die Reisenden bereits die Eselspinguine. „Und wir sahen zum ersten Mal auch einen Seeleoparden auf einer Eisscholle liegen. Diese Robbe ist gut durch ihr geflecktes Fell erkennbar. Und wie der Name ,Seeleopard‘ schon andeutet, ist das die einzige Robbenart, die auch Pinguine und junge Robben reist“, erklärt Karolin Wülfing.

Am Abend dann zog Wind auf, der Crew und Bordgäste am Morgen mit etwa 110 Stundenkilometern weckte. Der nächste Landgang musste also warten. „Eigentlich war für diesen Tag auch die Durchfahrt des Lemaire Channels geplant. Stattdessen nahmen wir einen anderen Seeweg, der uns zum Port Charcot führt. Diese Bucht diente 1904 einem französischen Polarforscher als Winterlager“, so die Drensteinfurterin. „Hier durften wir auch zum ersten Mal das ,Autobahnnetzwerk‘ der Pinguine bestaunen. Von einem steinigen Hügel abwärts bis ans Wasser haben sich die Tiere einen Weg durch den Schnee gebahnt. Natürlich wurde dort nicht gehupt, aber umso lauter geschnattert.“

Am folgenden Morgen gab es schließlich „Kakao mit Schuss“, gab es doch etwas zu feiern: Das Schiff hatte soeben den südlichen Polarkreis überquert, was es übrigens nur ein einziges Mal in der Saison tut. Am Nachmittag schließlich stand die Detaille-Insel auf dem Plan, auf der sich bereits im Jahr 1956 britische Forscher niedergelassen hatten. Als ihre Versorgung aber 1959 nicht mehr sichergestellt werden konnte, wurde das Camp fluchtartig verlassen. Ihre Hinterlassenschaften laden die Besucher heute zu einem Spaziergang durch eine vergangene Zeit ein. „Die große Schlafkammer mit seinen Hochbetten und einem alten Ofen in der Mitte. Es stehen Kerzenstummel an den Seiten der Betten. Ein paar Fotos wurden liegengelassen, und über einem der Betten hängt ein Kalender aus dem Jahr 1957“, berichtet Karolin Wülfing.

Zum Abschluss der Expedition ging es schließlich zur „Deception Island“ – eine besondere Insel, die sich aus dem Rand eines gefluteten Kraters gebildet hatte. „An einer Seite ist die Insel etwa 400 Meter weit geöffnet, sodass wir mit unserem Schiff in den Kratersee hinfahren konnten“, schildert die Drensteinfurterin. „Der letzte Ausbruch ereignete sich in den 1960-er Jahren. Als wir mit unserem Zodiac in die Nähe der Insel kamen, rochen wir schon den Gestank von Schwefel. Das Wasser und der Boden in waren heiß und dampften. Direkt vor uns lagen die Überreste einer alten Walfangstation, ein Hangar für Flugzeuge, eine Landebahn und ein Friedhof. Mit dem Nebel kam einem dieser Teil der Insel ziemlich gruselig vor.“ Die Walfangstation war einst die südlichste Trankocherei der Welt und wurde von 1912 bis in die 1930-er Jahre betrieben. Über 100 000 Wale haben hier ihr Leben lassen müssen. Danach errichteten die Briten an dieser Stelle eine Forschungsstation. Bis 1967 der Vulkan ausbrach und die Gebäude zerstörte.

Mit dem schon gewohnten Wellschaukeln ging es für die Wülfings schließlich durch die Drake Passage zurück in Richtung Norden. Nach zwei Tagen war es geschafft. „Ushuaia hatte uns wieder. Zwölf Tage Antarktis waren vorbei. Zwölf Tage voller Natur, Abenteuer und interessanter Geschichten. Zwölf Tage voller gutem Essen und netter Gesellschaft. An dieses aufregende Abenteuer ans südlichste Ende der Welt denken wir gerne zurück. Es war der perfekte Abschluss für unsere Reise durch Amerika“, so Wülfing abschließend.