2020 wird wohl in allen Belangen als ein besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Abseits der Folgen der Corona-Pandemie gibt es jedoch auch hin und wieder einige positive Nachrichten. Denn: „2020 ist ein gutes Jahr – zumindest was den Bestand an Erdkröten betrifft“, teilt der städtische Umweltbeauftragte Hans-Ulrich Herding mit. „Allein knapp 2000 dieser Amphibien haben Naturfreunde in den vergangenen Wochen sicher über die vielbefahrene Gemeindestraße in Eickenbeck gebracht.“

Zwischen dem „Schwatten Holtkamp“ und der Spedition Große Röwekamp hatte der Bauhof rechtzeitig vor der Saison den 300 Meter langen Schutzzaun mit rund 30 ebenerdig eingebauten Eimern aufgestellt. Weitere Zäune befinden sich derzeit noch an der Landesstraße 671 unweit des Hauses Venne in Mersch.

„Wenn das Thermometer am späten Abend noch mindestens 10 Grad Celsius anzeigt und das Wetter nicht allzu trocken ist, verlassen die fünf bis acht Zentimetergroßen Tiere ihre Verstecke und begeben sich auf ihre jährliche Wanderschaft. Das Jahr hindurch leben sie in feuchten Laubwäldern oder Wiesen. Nur für die Fortpflanzung suchen sie diejenigen Seen oder Tümpel auf, in denen Sie mindestens vier Jahre zuvor – so lange dauert es bis zur Geschlechtsreife – geschlüpft sind“, so der Umweltbeauftragte weiter. In den Gewässern legen sie ihren Laich in Form langer Schnüre mit Hunderten von Eiern ab, aus denen dann die Kaulquappen schlüpfen, die sich später in kleine Kröten verwandeln. Auf ihren Wanderungen müssen die Tiere jedoch mitunter vielbefahrene Straßen überqueren, was zu einem echten Problem werden kann. „Denn angesichts ihrer geringen Wandergeschwindigkeit dauert das so lange, dass viele von ihnen überfahren werden“, schildert Herding. An Stellen, an denen alljährlich viele Kröten eine Straße überqueren, werden daher von den Städten, den Straßenmeistereien oder Naturschutzinitiativen Fangzäune eingerichtet, die den Kröten den Zugang zur Straße versperren. Die am Zaun entlang wandernden Tiere fallen irgendwann in die höhengleich eingegrabenen Eimer – und von dort werden sie von freiwilligen Helfern über die Straße gebracht.

„Im Vorjahr konnten wir nur gut 1200 Tiere übersetzen“, sagt Hans-Ulrich Herding. „Das Anwachsen des Bestandes auf fast 2000 Exemplare ist doch mal eine erfreuliche Nachricht“.