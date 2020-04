Gottesdienste sind wieder möglich

Seit Wochen sind die Kirchen beinahe verwaist. Nur zum stillen Gebet sind sie für den Einzelnen zugänglich. Das Osterfest mussten die Priester und Hauptamtlichen noch ohne die Gemeinde feiern. Doch nun gibt es Lockerungen. Ab dem kommenden Wochenende dürfen wieder Gottesdienste stattfinden. „Wir sind froh, dass es weitergeht – wenn auch unter besonderen Umständen“, erklärt Pastor Jörg Schlummer.

Durch spezielle Vorsichtsmaßnahmen soll das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, minimiert werden. Dabei hält sich die Kirchengemeinde St. Regina genau an die Vorgaben des Bistums Münster, die es mit dem Land NRW vereinbart hat. Das hat zur Folge, dass nur rund ein Viertel der sonst vorhandenen Sitzplätze zur Verfügung steht: 70 Plätze sind es in St. Regina, jeweils 50 in St. Pankratius und St. Lambertus sowie 25 Plätze in St. Georg.

Folgendes ist beim Gottesdienstbesuch zu beachten:

Die Kirchen können nur durch einen einzigen Eingang betreten werden. Die Wege durch das Gebäude werden durch Pfeile vorgegeben, damit die Menschen sich möglichst nicht begegnen. Ein Ordnungsdienst, bestehend aus den Küstern und anderen Hauptamtlichen, nimmt die Besucher in Empfang und weist sie auf die neuen Auflagen hin.

Klebepunkte auf Bänken und Stühlen

Durch Klebepunkte an den Bänken und Stühlen sind die möglichen Sitzplätze markiert. Jede zweite Bank bleibt leer. Die Abstandsregel von eineinhalb Metern ist beim Sitzen, beim Hinein- und Hinausgehen sowie beim Kommuniongang zu beachten. Paare und Familien dürfen ohne Abstand zusammensitzen. Wenn alle markierten Plätze besetzt sind, werden die Gläubigen gebeten, zu einer anderen Zeit wiederzukommen. Die Gottesdienste werden zu den gewohnten Zeiten gefeiert.

Nur über den Mittelgang kommt man zur Kommunionausteilung und geht über die Seitengänge zum Platz zurück. Vor der Austeilung waschen sich der Priester und die Kommunionhelfer, die im Mai vorerst noch nicht wieder im Einsatz sind, mit Desinfektionsmittel die Hände. Zuvor spricht der Priester: „Der Leib Christi“, die Gemeinde antwortet mit „Amen“. Die Kommunionausteilung erfolgt dann wortlos. Die Gläubigen kommen bankweise nach vorne, beginnend mit den vorderen Bänken im linken Block. Mund- und Kelchkommunion entfallen.

Das Durchgeben des Kollektenkörbchens entfällt. Es steht stattdessen zum Schluss der Messe am Ausgang für Gaben bereit.

Der Friedensgruß ist nur ohne Körperkontakt, etwa durch Zunicken oder Zulächeln, möglich. Das Mitbringen des eigenen Gotteslobes wird empfohlen.

Die Gotteshäuser werden vor, nach und möglichst auch während des Gottesdienstes gut durchlüftet.

Risikogruppen wird empfohlen, eher nicht zu kommen und lieber die medial übertragenen Gottesdienste weiter zu nutzen.

Singen ist nicht verboten

Ein Mund-Nase-Schutz sei bisher keine Pflicht, könne aber natürlich getragen werden, betont Pfarrer Schlummer. Und auch das Singen sei vorerst nicht verboten. „Wir werden aber wohl weniger singen als gewohnt und dafür mehr instrumentale Stücke spielen.“

Für den Monat Mai seien alle geplanten Hochzeiten bereits verschoben, berichtet der Pfarrer. Taufgottesdienste dürften nun wieder stattfinden, aber nur mit einem Kind. Kleinkinder-, Familien- und Schulgottesdienste finden auch weiterhin nicht statt. Auch die sonst wöchentliche Messe im Malteserstift kann aktuell nicht gefeiert werden.

Trauerfeiern sind ab Mai auch wieder als Requiem in der Kirche möglich. Sie sollen im Kreis der Familie ohne öffentliche Bekanntmachung gefeiert werden, um die Zahl der Teilnehmer auf Eingeladene zu begrenzen. Der Bestattung auf dem Friedhof dürfen maximal 20 Personen beiwohnen.

Im Mai gibt es noch keinen Dienst der Messdiener und Kommunionhelfer. Alle liturgischen Dienste würden zurzeit abgefragt, ob sie ihre Arbeit freiwillig wieder leisten oder vorerst noch warten möchten, erklärt der Pastor. Es werden zudem Freiwillige gesucht, die beim Ordnungsdienst mitmachen möchten. Sie können sich im Kirchenbüro melden.