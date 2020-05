Fast zweieinhalb Monate Stillstand werden es am Ende sein. Das hinterlässt Spuren. Seit Mitte März ist die Drensteinfurter „Tafel“ geschlossen. Die Regale, in denen sich gewöhnlich die haltbaren Lebensmittel stapeln, sind leer. „Es ist fast nichts mehr da“, sagt Petra Holler-Kracht. Doch es soll bald wieder losgehen: Die „Tafel“ wird am Dienstag, 2.