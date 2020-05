Veka-Mitarbeiter und Geschäftsleitung spenden für die Schule am Haus Walstedde

Walstedde/Sendenhorst -

Von Dietmar Jeschke

Die Folgen der Corona-Pandemie treffen auch die heimischen Schulen hart. An normalen Unterricht ist noch nicht zu denken – auch nicht in der Schule am Gesundheitszentrum „Haus Walstedde“, die sich nun über eine Spende der Sendenhorster Veka AG freuen durfte.