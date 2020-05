Folgende Direktkandidaten wurden gewählt: Andreas Brinkmann, Manuela de Vaal, Thomas Hunsteger, Sabrina Salomon, Werner Schmidt, Jonas Volkmar, Martin Welscheit, Markus Wiewel, Martin Zinselmeier für die Wahlbezirke 1 bis 9 in Drensteinfurt. Für Walstedde gehen in den Wahlbezirken 10 bis 12 Ann-Christin Budde, Alfred Haase und Alfons Krellmann an den Start. Und in den Rinkeroder Wahlbezirken 13 bis 16 ist die CDU vertreten durch Ingo Meyer, Reinhard Pöhler, Tabea Sandkühler sowie Bernhard Stückmann. Als persönliche Vertreter wurden gewählt: Ludger Autermann, Rodegang Elkendorf, Tobias Hanewinkel, Thorsten Lücke, Thomas Moddick, Jennifer Sandkuhle, Theo Scharbaum, Bernd Schulze Kappelhoff und Jürgen Vogt (in Drensteinfurt); Bernhard Dittrich, Georg Feldmann und Rita Hornung (in Walstedde); Heiner Bullermann, Kathrin Dartmann, Torben Othmerding und Michael Schäfer (in Rinkerode).