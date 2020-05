Gabriele Dobratz wird am Pfingstsonntag verabschiedet

Ahlen / Walstedde -

Von Nicole Evering

Sie war die erste, die einzige und wohl auch die letzte Küsterin im Paul-Gerhardt-Haus. Nach 35 Jahren wird Gabriele Dobratz am Pfingstsonntag in den Ruhestand verabschiedet. Zu diesem Beruf ist sie eher durch Zufall gekommen, doch er wurde am Ende zu einer Berufung.