Handzettel statt Online-Buchung

Unter strikten Corona-Sicherheitsvorkehrungen öffnet das Erlbad am kommenden Samstag, 13. Juni, um 8 Uhr erstmals in dieser Saison seine Pforten. Und das, obwohl das neue Kassensystem samt Online-Shop – einer der Hauptbestandteile des Sicherheitskonzeptes – nach wie vor nicht funktioniert.

„Das von der Stadt beauftragte Unternehmen für die Lieferung dieses neuen Kassensystems ist international tätig und hat aktuell eine Vielzahl an Auftraggebern. Dort wird mit Hochdruck gearbeitet, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Diese sind aber von Kommune zu Kommune unterschiedlich – und aus diesem Grunde wird auch in Drensteinfurt mehr Zeit benötigt, als ursprünglich geplant“, so die Verwaltung. Die notwendige Hardware sei zwar bereits im Erlbad installiert worden – der Web-Shop jedoch lässt weiter auf sich warten.

„Nachdem es anfänglich gut aussah, ist es jetzt besonders ärgerlich, dass sich die Umsetzung des abgestimmten Konzeptes zur Steuerung und Dokumentation der Besucherströme im Erlbad weiter hinzieht“, sagt Bürgermeister Carsten Grawunder . Natürlich sei es nachvollziehbar, dass die aktuelle Lage Rahmenbedingungen liefere, die sich niemand vor einigen Monaten habe vorstellen können. Trotzdem sei der Wunsch nach Öffnung des Erlbades in der Bevölkerung groß. „Um die Folgen der Verzögerung der neuen Buchungssoftware nicht auf dem Rücken der Bürger auszutragen, habe ich mich in Absprache mit dem Erlbadteam dazu entschlossen, dass wir eine der aktuellen Lage angepasste Zwischenlösung anbieten wollen, um den Menschen den Zugang zum Erlbad nicht länger zu verwehren“, erläutert der Bürgermeister. Daher öffnet das Freibad nun am Samstag seine Pforten. „Das Erlbadteam wie auch die Verwaltung übernehmen in der Übergangszeit die Aufgaben, die perspektivisch der neue Webshop übernehmen wird“, so Grawunder weiter. „Wir sind es in der aktuellen Krisenlage bereits gewohnt, spontan auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu müssen – und so werden wir auch mit dieser neuen Lageentwicklung adäquat umgehen.“

Corona-bedingt wird die Zahl der Freibadbesucher auf 500 Personen beschränkt, von denen sich ein Drittel im Wasser und der Rest auf der Liegewiese aufhalten können. Die maximale Badezeit beträgt drei Stunden pro Badegast. Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen. „Bei der Nutzung der Einzelumkleiden und grundsätzlich beim Betreten des Erlbadgebäudes ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen“, so die Verwaltung. „Toiletten und Duschen dürfen nur von zwei Personen gleichzeitig betreten werden.“

Ferner wurden vor der Erlbadkasse Abstandsmarkierungen aufgebracht und Gitter aufgestellt. Für entspanntes Schwimmen mit dem notwendigen Sicherheitsabstand sollen Schwimmleinen im Becken sorgen. Außerdem soll ein „Einbahnstraßensystems“ den nötigen Abstand beim Betreten und Verlassen des Schwimmbeckens gewährleisten. Abstände sind auch auf der Liegewiese einzuhalten. „Eltern haben die Aufsichtspflicht für die Einhaltung der Abstandsregeln im Kinderbecken“, so die Verwaltung, die den Besuch jedes Badegastes täglich neu dokumentieren muss. Entsprechende Handzettel dazu liegen an der Kasse aus.

Wegen der corona-bedingten Verkürzung der Badesaison wurden die Kosten für die Saisonkarten um 20 Prozent gesenkt. Die Einzel-Saisonkarte kostet 48 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Kinder und Jugendliche erwerben. Saisonkarten für Familien ab einem Kind sind für 64 Euro erhältlich, ermäßigte Familiensaisonkarten kosten 24 Euro. Die Familientageskarten, der Spätschwimmertarif und auch Zehnerkarten werden in dieser Saison nicht angeboten. Bereits erworbene Zehnerkarten behalten für die Saison 2021 ihre Gültigkeit. Wie gewohnt öffnet das Bad jeweils donnerstags ab 6.30 Uhr für Frühschwimmer seine Pforten. Ansonsten ist das Erlbad immer montags von 12 bis 20 Uhr sowie dienstags bis sonntags von 8 bis 20 geöffnet.

Alle Besucher, die innerhalb der ersten Woche eine Saisonkarte erwerben, können an einer Verlosung teilnehmen. Der Gewinner erhält anschließend die Kosten der Jahreskarte erstattet.

Weitere Informationen zu Preisen, Öffnungszeiten und zu den Corona-Sicherheitsvorkehrungen gibt es im Sportamt der Stadtverwaltung unter 02508 / 995123 sowie im Internet unter www.drensteinfurt.de/erlbad.