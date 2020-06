Seit vielen Jahren lässt Bastler Peter Sacher mit seinen liebevoll und detailgetreuen Modellen längst vergangene „Stewwerter Zeiten“ wieder lebendig werden. Und zu vielen seiner Werke kann er eine passende Geschichte erzählen. So auch zum „Holder-Einachsschlepper“ von Franz Otremba . Das berichtet Peter Sacher:

„In meiner Nachbarschaft im Viehfeld wohnte Franz Otremba mit seiner Familie. In seinem Hauptberuf arbeitete er als Emaillebrenner beim damals größten Arbeitgeber in unserem Ort, der Firma ,Merten & Storck ‘, im Volksmund ,Pöttkes-Bude‘ genannt.

Franz Otremba war gebürtiger Schlesier aus Oppeln. Seine Eltern bewirtschafteten dort einen kleinen Bauernhof. Franz erinnerte sich an seine Wurzeln. Er pachtete Felder im Viehfeld und an der Hammer Straße (heute Kleiststraße) und begann, darauf Kartoffeln und vor allem Erdbeeren anzupflanzen. Als Helfer für seine landwirtschaftlichen Arbeiten kaufte er sich einen ,Holder-Einachsschlepper‘. Der Schlepper hatte einen Dieselmotor und konnte durch viele Anbauteile für allerlei landwirtschaftliche Arbeiten genutzt werden. Wir Kinder aus dem Viehfeld halfen ihm, seine reifen Erdbeeren zu ernten. Unser Lohn war, so viel Erdbeeren essen zu dürfen, wie wir wollten und konnten. Wer hier im Vorteil war, kann man sich denken. Ein Höhepunkt für uns war die Mitfahrt auf dem kleinen Anhänger des ,Holder-Einachsschleppers‘.

Später kaufte sich Franz Otremba noch ein ,Tempo-Dreirad‘, um seine Waren in umliegende Orte zu liefern und um Verwandte und Freunde am Wochenende zu besuchen.

Ich erinnere mich noch an andere sogenannte Nebenerwerbslandwirte und Gärtner, die ebenfalls solche kleinen Schlepper als Arbeitshilfen besaßen. Vor vielen Jahren habe ich beide Fahrzeuge von Franz Otremba im Maßstab 1:24 nachgebaut. Zu meinem Glück erfuhr ich, dass nicht weit von mir so ein ,Holder-Schlepper‘ mit Anhänger bei einem Hühnerbauern steht. So konnte ich von dem Original Bilder machen und Zeichnungen erstellen, die mir beim Bau des Modells halfen. Auch hatte der Bauer noch den Originalprospekt, den er mir zum Kopieren überließ.

Franz Otremba, seine Fahrzeuge und seine Erdbeerfelder sind schöne Erinnerungen für mich und meine gleichaltrigen Kindheitsfreunde aus dem Viehfeld“, so Peter Sacher.