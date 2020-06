„Kirchliche Vereine und Gruppen können sich dort treffen, müssen sich aber an ein Hygienekonzept halten, das speziell auf jeden Raum zugeschnitten wurde. Denn die Zahl der Personen, die sich in den jeweiligen Räumen aufhalten dürfen, hängt mit deren Quadratmetergröße zusammen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Das Hygienekonzept sieht folgende Regeln vor: Der Mindestabstand von eineinhalb Metern ist einzuhalten. In den Fluren und überall dort, wo man sich nicht an den Mindestabstand halten kann, muss unbedingt ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die Waschräume dürfen jeweils nur von einer Person genutzt werden. Es liegen so genannte Rückverfolgungslisten aus. Darin müssen sich die Teilnehmer mit Adresse, Datum und Uhrzeit eintragen. Die Listen werfen die Raumnutzer direkt nach der Veranstaltung in den Briefkasten des jeweiligen Kirchenbüros. Die Rückverfolgungslisten werden verschlossen aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet. Die Kontaktflächen, wie zum Beispiel Tische, müssen nach der Veranstaltung mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel gesäubert werden. Das Papier soll anschließend in den geschlossenen Mülleimern in den Küchen entsorgt werden.

Lüften ist wichtig

„Ein wichtiger Punkt ist das Lüften. Während und nach der Veranstaltung muss für ausreichend frische Luft gesorgt werden“, so die Gemeinde weiter. Die Teilnehmer werden gebeten, darauf zu achten, vor dem Verlassen des Raumes die Fenster wieder zu schließen, damit diese nicht über Nacht offen stehen. „Wenn sich alle an diese Vorgaben halten, können schon wieder die nächsten Schritte in die Normalität unternommen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Für Musikgruppen wie Bläserensembles und Chöre gelten allerdings verschärfte Regeln, da es sich in vielen Fällen um atmungsintensive Fächer handelt. „Diese besonderen Nutzer der kirchlichen Räume werden von der Pfarrgemeinde individuell angeschrieben“, heißt es.