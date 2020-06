Urlaub in der Nachbarschaft

In der kommenden Woche beginnen die Sommerferien, nur: wie geht es mit dem Reisen wieder los?

Sendenhorst/Drensteinfurt -

Von Ulrich Schaper

Obwohl sich die Grenzen in den vergangenen Wochen schrittweise wieder geöffnet haben, Reisen wieder möglich ist, werden in diesem Sommer viele Menschen das Schöne in der Nähe suchen. Zwischen Küste und Alpen und bei den europäischen Nachbarn.