Vorstellungsrunde muss warten

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontakteinschränkungen treffen auch die örtlichen Parteien. Und das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, rückt die Kommunalwahl am 13. September doch mit großen Schritten näher. An Wahlkampf im herkömmlichen Sinne samt entsprechender Bürgerversammlungen ist allerdings bislang weiter nicht zu denken. Immerhin gelang es den örtlichen Parteien, im Mai ihre Kandidaten für die einzelnen Wahlkreise sowie für die Reserveliste zu nominieren – unter strengen Hygienevorgaben und ohne das sonst übliche Gruppenfoto.

In der vergangenen Woche hatte die CDU-Ortsunion nun eigentlich in der Teamschule zur Wahlkampf-Aufeingeladen, um dort ihre Direktkandidaten in den Wahlkreisen eins bis neun für den Ortsteil Drensteinfurt sowie ihren „Spitzenkandidaten“ Markus Wiewel , der sich als zukünftiger Fraktionsvorsitzender bewirbt, öffentlich vorzustellen. Dann jedoch kam die Enttäuschung in Form des neuerlichen Lockdowns als Folge der Corona-Ausbreitung im Tönnies- Werk im benachbarten Kreis Gütersloh. Die Veranstaltung wurde entsprechend kurzfristig wieder abgesagt.

„Eigentlich wollte Sabrina Salomon als Vorsitzende der CDU-Ortsunion unter dem Motto ,Der beste Rat für Drensteinfurt‘ durch die Veranstaltung führen. Der persönlichen Vorstellung der Direktkandidaten sollte eine Vorstellung der politischen Ziele für die kommende Legislaturperiode folgen“, heißt es im Bericht der CDU . Danach, heißt es weiter, hätte Markus Wiewel gerne einiges über das „Team 2020“ und über den damit verbundenen Generationswechsel – die CDU-Fraktion wird deutlich jünger – erzählt, bevor man sich den Bürgern zur Diskussionsrunde gestellte hätte. „Wir werden einen neuen Termin für unsere Wahlveranstaltung finden müssen“, erklärt Sabrina Salomon. „Die Vorstellung der CDU-Kandidaten, der Ziele und der Ideen der CDU sowie die politische Informationsweitergabe wird zukünftig auch verstärkt im Internet und über Social-Media erfolgen müssen“, ergänzt Markus Wiewel.

SPD : „Nein“ zum „Gießkannenprinzip“

Die Folgen der Corona-Pandemie treffen mittlerweile zahlreiche Wirtschaftszweige. Nach der beschlossenen Mehrwertsteuersenkung durch den Bund wird nun auch innerhalb der Stadt diskutiert, welche Fördermaßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage und zur Sicherung der Firmen getroffen werden können. CDU und Grüne hatten dazu eine städtische Subventionierung des Gutscheins „Stewwert Taler“ ins Spiel gebracht. Das jedoch lehnt die SPD ab.

„Die Fraktion der SPD ist dafür, Unternehmen und Privatpersonen von der Stadt ausführlich zu informieren, welche der zahlreichen vom Bund aufgelegten Hilfsprogramme es gibt und in der einzelnen Situation der Betroffenen infrage kommen“, erklärt Fraktionsvorsiztender Ingo Stude. „Sollte hierbei tatsächlich jemand durch das Rost fallen und dennoch Hilfe benötigen, dann sollte im Einzelfall ein Antrag gestellt und geprüft werden, ob hier eine Hilfe möglich ist. Pauschale Hilfen über den Stewwert-Taler lehnen wir ab, da diese nicht zielgerichtet wirken. Auch in Wahlkampfzeiten sollte bei den Kommunen finanzpolitische Vernunft walten.“ Die Kommunen, so Stude weiter, hätten nicht die gleichen Möglichkeiten wie Bund und Länder zur späteren Rückzahlung der Schulden, weshalb auch die Hilfsprogramme von Bund und Land aufgelegt worden seien. „Lassen sie uns in Einzelfällen helfen und nicht mit der Gießkanne Gelder auszahlen, welche gar nicht von allen benötigt werden“, so Stude abschließend

Grüne fordern Maßnahmen gegen Rassismus

Der Massenprotest nach dem Tot des Amerikaners George Floyd hat mittlerweile auch Europa erreicht und eine erneute Rassismusdebatte entfacht. „Auch vor Drensteinfurt machen Vorurteile und so etwas wie Alltagsrassismus keinen Halt“, meint dazu Waltraud Angenendt, Mitglied der Grünen und des Deutsch-Ausländischen Freundeskreises. „Es gibt zahlreiche Beispiele, denen die hier untergebrachten Flüchtlinge ausgesetzt sind. Menschen, die sich in ihrem Alltag Stammtischparolen und Feindseligkeiten ausgesetzt sehen, nur weil sie aus anderen Kulturen kommen“, so Angenendt. Entsprechend wichtig sei es, dass sich alle gesellschaftlich relevanten Gruppen in der Stadt eindeutig gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren. „Es braucht ein ständiges und mutiges Eintreten für Menschen aus anderen Kulturen und Widerspruch gegen rassistisches Handeln und herabsetzende Parolen“, erklärt Angenendt. Rückenhalt bekommt sie von der Grünen-Bürgermeisterkandidatin Heidi Pechmann – auch mit Blick auf die AfD, die zwar nicht für den Drensteinfurter Rat, aber für den Kreistag kandidiert.

Ein positives Beispiel zeige die Stadt Telgte. Mit dem „Telgter Aufruf“ zeigten 40 Organisationen, Vereine, Glaubensgemeinschaften, Schulen, Parteien und Institutionen, dass sie gemeinsam für ein „gutes und friedliches Miteinander und gegen Rassismus, Hass und Gewalt“ eintreten. „Alle Bürger der Stadt werden aufgefordert, einander im Alltag zu helfen und zu unterstützen, einander mit Verständnis und Respekt zu begegnen und das Wort zu ergreifen, wenn in ihrer Nähe Äußerungen getan werden, die sich gegen Menschen richten, die anders sind als man selbst“, heißt es in der Mitteilung der Grünen weiter. „Auch in unserer Stadt gibt es eine Reihe von beispielhaften Initiativen, die hervorgehoben werden sollten. Es gibt zum einen eine sehr positive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengemeinschaften und Gruppen. Beispielhaft genannt seien drei Initiativen, die sich mit der Beratung und Integration von Flüchtlingen befassen, die ,Nachbarschaftshilfe Rinkerode‘, die Caritas in Walstedde und der Deutsch-Ausländische Freundeskreis in Drensteinfurt.“

Für die Zukunft fordern die Grünen gemeinsame Initiativen, um die Demokratie präventiv zu stärken und Extremismus in jeder Form entgegenzustehen. „Diese Strategieplanung wird im Idealfall von unabhängigen Dritten durchgeführt. Diese Arbeit ist notwendig. Notwendig, damit unsere Stadt eine friedliebende, lebenswerte und den Menschen zugewandte Stadt bleibt. Wir Grünen stehen für eine offene, tolerante und weltoffene Gesellschaft. Der liberale Rechtsstaat ist für uns nicht verhandelbar“, heißt es abschließend.