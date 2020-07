Urlaub in Corona-Zeiten: Patienten stürmen die Arztpraxen

Drensteinfurt -

Von Dietmar Jeschke

Der Lockdown in Folge der Corona-Krise im Tönnies-Werk traf auch die örtlichen Arztpraxen mit voller Wucht. Aufgrund der anstehenden Ferien benötigten viele Patienten kurzfristig ein negatives Testergebnis. Im Ärztehaus am Amtshofweg wurde sogar am Wochenende gearbeitet.