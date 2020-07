Wie die Polizei Warendorf mitteilte, fuhr der 22-Jährige am Samstag gegen 04.48 Uhr mit seinem Auto in Drensteinfurt auf der B 58 in Richtung Ascheberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er etwa 900 Meter hinter der Einmündung der Konrad Adenauer-Straße in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Der 22-Jährige verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die B 58 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.