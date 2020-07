Als „Zeichen der Eintracht und Gemeinsamkeit“ steht er jetzt in Drensteinfurts guter Stube. Auch wenn es in diesem Jahr statt eines Maibaums eher ein „Julibaum“ ist: Der Vorstand der Bürgerschützen hatte sich entschlossen, den Maibaum noch aufzustellen. Ohne die üblichen Beteiligten wie den Spielmannszug und fast ohne Zuschauer, dafür aber mit Mundschutz brachten die Männer mit Unterstützung von von Franz Graute und seinem Trecker den fast 16 Meter hohen Maibaum in die Senkrechte. Natürlich hat auch der amtierende König Hans van Doorn mit Hand angelegt. Zum neuen Fichtenstamm gehört auch eine neue Stewwerter, die vom Nähstudio Heike Hennenberg angefertigt wurde. Auch die Holzverkleidung rund um die Befestigung ist neu. Dort werden 2021 noch Bänke angebracht.