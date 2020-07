Mehr Zeit, sich sinnvoll einzubringen

Er muss sich erst noch ein wenig „eingrooven“. Denn in Sachen Kommunalpolitik ist Andreas Hoppe noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Vor zwei Monaten hat der 58-Jährige den Vorsitz des SPD-Ortsvereins von Ingo Stude übernommen. In den ersten Wochen ging es für ihn also verstärkt darum, Kontakte zu knüpfen und damit zu beginnen, sich ein Netzwerk im Ort aufzubauen. „Ich suche den Austausch und will mir das erarbeiten“, sagt er. Der Kommunalwahlkampf ist schließlich in vollem Gange.

Corona-bedingt mit ein bisschen Verspätung startet nun auch die SPD durch. „Die Flyer sind gedruckt, das Wahlprogramm steht“, sagt Hoppe, der den Sozialdemokraten 2015 beigetreten ist. Der Grund für diesen Schritt: mehr Zeit und der Wunsch, diese sinnvoll zu nutzen und sich einzubringen. Das liegt in Hoppes Naturell.

Hoppes Wunsch, sich einzubringen

Der Soldat a.D. ist vor Kurzem nach 35 Dienstjahren pensioniert worden. Zuletzt war er im Deutsch-Niederländischen Korps tätig. Mehrere Auslandseinsätze in Afghanistan, Mazedonien und im Kosovo haben Hoppe und seiner Familie – seine Tochter ist heute 22, sein Sohn 17 Jahre alt – in den vergangenen Jahren viel abverlangt. „Man ist mehrere Monate am Stück nicht zu Hause. Und man kommt anders zurück als man hingefahren ist“, weiß Hoppe. Ein ausgeprägter „Putzfimmel“ ist da die unbedeutendste Marotte, die er sich angeeignet hat. „Das Erlebte steckt in Schubladen, und da bleibt es auch“, sagt Hoppe und winkt ab. Er will sich neuen Herausforderungen widmen. Der SPD-Vorsitz ist eine solche. „Der Posten hat eher mich gefunden als umgekehrt. Aber wenn ich etwas mache, dann vernünftig“, will Hoppe sich nach Kräften für den Ortsverein einsetzen.

Soziale Gerechtigkeit als Herzensangelegenheit

Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, das ihn besonders umtreibt und auch ausschlaggebend dafür gewesen ist, gerade in die SPD einzutreten: Bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen und auskömmliche Renten fallen für ihn dort hinein. Hoppe, der gerne liest, reist und Fahrrad fährt, stammt aus einer Arbeiterfamilie. Der Einsatz für soziale Minderheiten ist ihm eine Herzensangelegenheit. „Solidarität und Mitgefühl statt Gewinn und Eigennutz“, dafür will sich Hoppe, der seit zwei Jahren Beisitzer im SPD-Kreisvorstand ist, stark machen. Dabei hat er auch die jüngere Generation im Blick. Als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur setzt er sich für Kinder und Jugendliche ein. „Da sehe ich meine Schwerpunkte“, erklärt der gebürtiger Münsteraner, der als Minijobber im Fahrdienst von Haus Walstedde arbeitet.

„Ich habe mir vorgenommen, mehr junge Leute für Politik zu begeistern, den Altersdurchschnitt im Ortsverein um zehn, 15 Jahre zu senken und den Frauenanteil zu steigern“, hat Hoppe konkrete Ziele für die nächsten Jahre ausgemacht. Wie er das erreichen will? Über die direkte, persönliche Ansprache und mehr Angebote zum Mitmachen. „Kommunikation ist das A und O.“

Konsequente Verjüngung als Ziel

Das von der SPD angestoßene und von allen Parteien mitgetragene Projekt „Beweg was“ sei dabei ein Baustein. In enger Zusammenarbeit mit der Teamschule sollen die Schüler Einblicke in die Kommunalpolitik bekommen, an Fraktions- und Ausschusssitzungen teilnehmen. „Corona-bedingt musste das verschoben werden, es wird aber bald nachgeholt“, sagt Hoppe, der sich dadurch neue, kreative Ideen erhofft, wie das Zusammenleben in Drensteinfurt noch besser gestaltet werden kann.

Apropos: Für eine stärkere Verbindung der drei Ortsteile untereinander will sich der 58-Jährige ebenfalls stark machen. „Es hat schon einen Grund, dass ich bei der Kommunalwahl in einem Walstedder Wahlbezirk antrete. Ich wünsche mir, dass wir näher zusammenrücken.“ Diesen Trend hin zu mehr Gemeinschaft sieht Andreas Hoppe als ein Gutes, das aus der Corona-Krise hervorgegangen ist: „Wir haben Verzicht und Rücksichtnahme gelernt.“