Zu Lande, zu Wasser, in der Luft

Drensteinfurt -

Auf eine tolle Woche mit verschiedenen Angeboten und Ausflügen konnte das Team des Drensteinfurter Sommercamps (DSC) beim offiziellen Abschluss zurückblicken. Insgesamt 94 Kinder und Jugendliche haben am Corona-bedingten Alternativprogramm zum Ferienlager am Dümmer See teilgenommen.