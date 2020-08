Es war der Abschluss des einwöchigen Ferienprojektes des Vereins „Drensteinfurter Sonnenstrahl“. Erleichtert und ein wenig stolz zeigte sich Vorsitzende Heike Kettner , dass das Angebot trotz der Corona-bedingten Einschränkungen so reibungslos über die Bühne gegangen war. Jeweils rund 50 Kinder waren von Montag bis Freitag dabei. „90 Prozent waren jeden Tag da“, berichtete Kettner. Alle Workshops wurden in Corona-konformen Kleinstgruppen durchgeführt, angeleitet von insgesamt 16 „Teamern“. Die vereinseigenen Helfer bekamen Unterstützung von den Naturpädagogen der „Familie Frohnatur“ aus Schwerte, die auch schon die „Waldabenteuer“ der vergangenen Sommerferien begleitet hatten. Und weil das Wetter die gesamte Woche optimal mitspielte, konnten alle Angebote draußen stattfinden.

Zum Abschluss gab es dann die Olympiade – in etwas abgespeckter Form als von früheren Ferienprojekten gewohnt. Die Eltern durften das bunte Treiben nur aus der Ferne beobachten. Auch das traditionelle gemeinsame Grillen musste ausfallen. Trotzdem standen Spaß, Geschicklichkeit und das Miteinander im Mittelpunkt. Im Rotationsprinzip wechselten die Gruppen von Station zu Station. Zwischendurch wurden alle Gegenstände von den „Teamern“ fleißig desinfiziert. Die an den Stationen gesammelten Punkte der einzelnen Teammitglieder wurden am Ende zusammengezählt, um den Tagessieger zu ermitteln. „Es gibt aber natürlich für alle Urkunden und kleine Geschenke“, verriet Kettner.

Organisation deutlich aufwendiger

Sie habe es im Vorfeld fast nicht für möglich gehalten, dass das Ferienprogramm trotz aller Einschränkungen so umzusetzen sein würde. Die Organisation der Woche sei deutlich aufwendiger gewesen als sonst. „Dafür liefen die Tage selbst viel entspannter ab“, so Kettner schmunzelnd. „Gut, dass wir nicht von vornherein alles abgesagt haben.“ Man habe den Kindern, denen die überschüssige Energie anzumerken gewesen sei, eine sinnvolle pädagogische Betreuung bieten können. „Ziel erreicht!“, freute sie sich. Und es sei auch schön gewesen, ergänzte eine „Teamerin“, dass man durch die Einteilung in Kleingruppen dieses Mal mehr Zeit für jedes einzelne Kind gehabt habe.