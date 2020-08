Die Werse hat zentrale Bedeutung

Drensteinfurt -

Am 1. August hat die CDU ihr Wahlkampfbüro in der Innenstadt eröffnet. Der Flyer, in dem das Wahlprogramm in Kurzform vorgestellt wird, hängt seitdem in den Schaufenstern aus. Nun präsentierten Markus Wiewel, Sabrina Salomon und Martin Welscheit das ausformulierte, 30 Seiten umfassende Programm, das auch auf der CDU-Homepage zu finden ist sowie im Wahlkampfbüro zur Mitnahme ausliegt.