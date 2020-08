Rund 50 Interessierte waren gekommen, um sich über die Frau, die Drensteinfurts erste Bürgermeisterin werden will, und ihre Ziele zu informieren.

Neben den Grünen-Direktkandidaten war auch Dennis Kocker als Gast angekündigt worden. Der von SPD , Grünen und Linken getragene Landratskandidat tritt bei der Kommunalwahl am 13. September gegen CDU-Amtsinhaber Dr. Olaf Gericke an. Doch Kocker ließ sich nicht blicken. Sie habe, so erklärte Heidi Pechmann auf Anfrage unserer Zeitung, am Freitagabend eine E-Mail des SPD-Politikers erhalten. Darin habe er sie über eine Terminkollision informiert, da sich kurzfristig für den gleichen Tag der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert für einen Wahlkampfauftritt in Neubeckum angekündigt hatte. „Dennis Kocker hatte mir dennoch einen Kurzbesuch für 11 Uhr zugesichert, diesen am Sonntag dann zunächst auf 12 Uhr verschoben und ist dann leider doch nicht gekommen“, erklärte eine enttäuschte Pechmann.

Gerüchten, dass Kocker seinen Besuch auf Druck der SPD – die unterstützt in Drensteinfurt bekanntlich Pechmanns Gegenkandidaten Carsten Grawunder – abgesagt habe, trat der Oelder im Gespräch mit unserer Zeitung entschieden entgegen. Er wäre als gemeinsamer Landratskandidat von drei Parteien dort aufgetreten, um sich selbst vorzustellen, und nicht, um eine Bürgermeisterkandidatin zu unterstützen. „Es ist eher andersherum: Ich freue mich über die Unterstützung meiner Kandidatur.“ In die lokale Konstellation wolle er sich gar nicht einmischen. Die sei ihm herzlich egal.

Auch Anfragen der Drensteinfurter SPD an ihn habe es bereits gegeben, die er wegen anderer Verpflichtungen habe absagen müssen. Pechmann und Kocker stehen in Kontakt, um zeitnah einen neuen Termin zu finden.

Pechmanns demokratisches Verständnis

Der Sommertalk musste also ohne den Gast aus Oelde stattfinden. Doch Heidi Pechmann nutzte den Anlass, um sich und ihren Werdegang in einer Begrüßungsrede kurz vorzustellen. Ihr Ziel sei es, das Bestmögliche für die Bürger von Drensteinfurt zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. Aber warum gleich Bürgermeisterin? Ihr demokratisches Verständnis sage ihr, dass man eine Wahl haben müsse. „Die CDU verfolgt lediglich das Ziel, die absolute Mehrheit im Rat zu erlangen, um das Amt des Bürgermeisters auf die Funktion des Verwaltungschefs zu degradieren. Sieht so demokratisches Verständnis aus? Nein“, so Pechmann.

Ihr erstes Ziel sei somit, Bürgermeisterin von Drensteinfurt zu werden. Ihr zweites, mit den Grünen zusammen die absolute Mehrheit der CDU zu verhindern und zweitstärkste Fraktion zu werden. „Wir müssen“, so Heidi Pechmann, „der CDU entschieden entgegentreten“.

Dann stellte Heidi Pechmann, die auch Spitzenkandidatin ihrer Partei ist, das Wahlprogramm der Grünen vor. Auf insgesamt 56 Seiten sind die Ziele und Vorstellungen für ein lebenswertes Drensteinfurt dargestellt. Das Wahlprogramm ist auf der Homepage der Drensteinfurter Grünen zu finden.