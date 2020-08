Am Mittwoch hat Verbundleitung Marion Fritz , stellvertretend für die Kirchengemeinde St. Regina als Trägerin der Kita, Carina Päuler vorgestellt. Deren Motto lautet dabei: „Zurück zu den Wurzeln.“ Denn die gebürtige Rinkeroderin hat die Kita an der Stellastraße selbst als Steppke besucht. Ihren Berufswunsch hatte die heute 31-Jährige schon in der Jugend gefasst. „Nach einem Praktikum habe ich dann gewusst: Das ist es und nichts anderes“, sagt Päuler.

Ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin und Erzieherin hat sie in der evangelischen Epiphanias-Kita in Münster gemacht und dort auch elf Jahre gearbeitet, unter anderem als Gruppen- und stellvertretende Einrichtungsleiterin. Berufsbegleitend hat sie eine heilpädagogische Fortbildung absolviert. Nun folgt der nächste Schritt auf der „Karriereleiter“, der sie zugleich zurück in ihre Heimat führt. Denn bis auf ein einjähriges Intermezzo hat sie immer im Davertdorf gewohnt. „Jetzt brauche ich mit dem Fahrrad nur noch drei Minuten bis zur Arbeit“, freut sie sich über die gewonnene Zeit.

Sie sei sehr herzlich von den Kollegen, Kindern und Eltern willkommen geheißen worden, erzählt Päuler, die die ersten Tage dazu genutzt hat, sich in die Abläufe und Strukturen einzuarbeiten. Und die sind in Corona-Zeiten ein wenig anders als sonst. Denn obwohl seit diesem Montag wieder „Regelbetrieb“ angesagt ist, sind Masken, Handdesinfektion und unterschiedliche Eingänge für die verschiedenen Gruppen weiter Pflicht. „Aber die einzelnen Gruppen dürfen sich wieder mischen, auch draußen auf dem Spielgelände. Und Angebote wie die musikalische Früherziehung und die Psychomotorik können wieder stattfinden“, berichtet Päuler.

Sie bleibt der Kita übrigens auch als Erzieherin erhalten, falls Jutta Feldmann im nächsten Jahr aus der Elternzeit zurückkehren sollte.