Die 60 Fälle hätten sich laut Staatsanwaltschaft in den Jahren 2007 bis 2015 ereignet, hieß es bei Prozessbeginn in der Anklageschrift – im elterlichen Schlafzimmer und im Keller, während die Mutter nicht zu Hause gewesen sei. Der Mann streitet die Übergriffe ab. Er könne sich auch nicht erklären, warum seine Tochter derartige Anschuldigungen erhebe. Der Angeklagte befindet sich nicht in Untersuchungshaft.

Begonnen hätten die Straftaten 2007 im gemeinsamen Haushalt der Familie in Ascheberg, erläuterte die Staatsanwaltschaft. Deren Anklage fußt im Wesentlichen auf den Angaben des mutmaßlichen Opfers. Die junge Frau tritt im Verfahren als Nebenklägerin auf. 50 der Taten seien geschehen, als sie jünger als 14 Jahre gewesen sei. Irgendwann habe sie sich dann einer Nachbarin anvertraut.

Die Familie – zu ihr gehören auch die Mutter sowie zwei jüngere Geschwister – zog innerhalb des vermuteten Tatzeitraums nach Drensteinfurt um, wo sich die Übergriffe – darunter zehn aus rechtlicher Perspektive schwere Vergehen – fortgesetzt hätten. Einmal soll der Vater seine Tochter zudem während eines Urlaubs der Familie im Sauerland missbraucht haben. Der Angeklagte erklärte vor Gericht, dass es diesen Urlaub tatsächlich gegeben habe. Übergriffig sei er allerdings zu keiner Zeit geworden.

Die Verhandlung am Landgericht wird am Donnerstag, 20. August, mit der Aussage der Tochter fortgesetzt. Die Anwältin der jungen Frau hatte zum Prozessauftakt bereits angekündigt, einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit für die Dauer der Aussage zu stellen.