Die zuletzt wieder deutlich gestiegenen Infektionszahlen sprechen für sich: Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht überwunden. Nachdem die Landesregierung entsprechend bereits am Mittwoch angekündigt hatte, die Schutzmaßnahmen erneut zu verschärfen, haben die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft „Werbung für Drensteinfurt“ in ihrer jüngsten Vorstandssitzung nun die sprichwörtliche Reißleine gezogen: „Alle durch die IGW geplanten Veranstaltungen im Jahr 2020 werden abgesagt. Das betrifft das ,Moonlight Shopping‘, die ,Herbstzeit‘ und auch den Weihnachtsmarkt“, berichtet IGW-Vorsitzende Martina Lammersmann .

„Die Feste leben von der Atmosphäre und dem geselligen Zusammensein der Besucher. Die Mitglieder des Vorstandes waren sich einig, dass ein ,Moonlight Shopping‘ oder ein Weihnachtsmarkt mit Einbahnstraßensystem und Maske nicht die nötige gemütliche Stimmung und Atmosphäre aufkommen lassen kann.“ Außerdem, so Lammersmann weiter, stehe für die IGW die Gesundheit ihrer Mitglieder, der Standbetreiber und der Besucher im Vordergrund.

„Sollte es möglich sein, dass Geschäfte an bestimmten Sonntagen ohne Feste öffnen dürfen, entscheiden die jeweiligen Geschäfte selbst, ob sie öffnen und organisieren die Öffnung eigenverantwortlich ohne die IGW“, betont die Vorsitzende. Den entsprechenden rechtlichen Rahmen für mögliche Sonntagsöffnungen soll der Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung am Montag, 31. August, festziehen.

Wie es um die IGW-Veranstaltungen im Jahr 2021 bestellt sein wird, vermag bislang übrigens noch niemand zu sagen. Erste größere Veranstaltung wäre turnusgemäß das „Summer Feeling“ Anfang Mai. Ob es stattfinden kann, will die IGW im Februar oder März entscheiden.