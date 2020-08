Für bare Münze darf man die Zahlen, die am Dienstag im Sozialausschuss präsentiert wurden, nicht nehmen. Denn sie waren zum Teil schon veraltet. Laut einer Prognose von IT NRW aus dem Jahr 2018 sollte die Einwohnerzahl in Drensteinfurt zum 1. Januar 2020 etwa 15 600 betragen.