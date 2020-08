Walstedde -

Von Nicole Evering

„Land unter“ hieß es in der Nacht vom 14. auf den 15. August in Walstedde. In kurzer Zeit waren etwa 160 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Folge: Straßen standen unter Wasser, der K+K-Parkplatz glich einem See, Keller liefen voll. Mit der Ursachenforschung ist derzeit die Verwaltung beschäftigt.