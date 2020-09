Tempo 104 auf der Dorfstraße

Die blanken Zahlen sprechen für sich: Exakt 1931 Fahrzeuge haben bei der Messung am 3. September die Walstedder Dorfstraße passiert – und 1640 von ihnen waren zu schnell. Statt der erlaubten 30 Stundenkilometer lag die mittlere Geschwindigkeit bei 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge bei 46 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter: Ein Raser, der mit satten 104 Stundenkilometern mitten durch Walstedde gebrettert ist. „Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht“, schilderte Bürgermeister Carsten Grawunder am Montagabend in der letzten Ratssitzung der Wahlperiode. Und die war – trotz Corona-Regeln – durchaus gut besucht – vor allem von Walstedder Bürgern, denen die Verkehrssituation im Dorf mittlerweile gehörige Wut bereitet.

Besonders eben an der Dorfstraße, die zahlreiche Kinder auf ihrem Schulweg täglich ungesichert überqueren müssen. Das, so der Wunsch von nicht weniger als 99 Eltern, die sich an einer entsprechenden Unterschriftenaktion beteiligt hatten, soll sich nun ändern. Sie fordern die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs in Höhe der Gaststätte Höhne. Ein Anliegen, dass die CDU vor einigen Wochen aufgenommen und in Antragsform auf die Tagesordnung des Rates gebracht hatte. „Schulwege müssen an allen Stellen sicher sein. Und wir können nicht erst reagieren, wenn ein Unfall passiert ist“, erklärte der scheidende Unionsfraktionsvorsitzende Heinz Töns .

Erstaunt über das hohe Verkehrsaufkommen zeigte sich Maria Tölle. „Und das, obwohl die Dorfstraße ja nun keine Durchgangsstraße für den Verkehr zwischen Münster und Hamm ist“, schilderte die Grünen-Politikerin. Warum trotzdem so viele Autos durch das Walstedder Zentrum fahren, ist für ihre Fraktionskollegin Waltraud Angenendt dagegen offensichtlich. „Das hohe Verkehrsaufkommen hat etwas mit dem Haus Walstedde zu tun“, sagte sie – und regte gleichzeitig an, das Gespräch mit den Verantwortlichen des Gesundheitszentrums zu suchen, um den „Parksuchverkehr“ aus dem Dorfzentrum zu verbannen. Eine Lösung, so Angenendt, könnte der weitestgehend ungenutzten Parkplatz des K+K-Marktes am Prillbach sein.

Unterstützung für den geforderten Zebrastreifen an der Dorfstraße gab es seitens der SPD, die die Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit jedoch deutlich weiter fassen möchte. „Wir sollten den Ausbau des Kerkpatts miteinbeziehen“, schilderte die Walstedder Ratsfrau Jutta Schweda. Der jetzige Zustand der Straße sei angesichts von Schlaglöchern und fehlender Fuß- und Radwege schlichtweg desolat und gefährlich. Eine „Fahrradstraße“, so Schweda weiter, ließe sich in diesem Bereich dagegen sehr gut realisieren.

Kritik an der derzeitigen Situation äußerte auch die FDP. „Der Ortskern ist für ein derartiges Verkehrsaufkommen viel zu klein“, sagte Ratsfrau Sonja Berstermann-Kowalke. „Die Gehwege sind viel zu eng – und Radwege gibt es nicht.“

Wie Bürgermeister Carsten Grawunder erläuterte, kann man das Anliegen der Walstedder Bürger angesichts der erschreckenden Messergebnisse sehr gut nachvollziehen. „Über 16000 Verkehrsteilnehmer aus dieser Messung haben die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h um 53 Prozent überschritten. Das käme auf einer Landstraße mit zulässigen 100 km/h einer gefahrenen Geschwindigkeit von 153 km/h gleich“, rechnete Grawunder vor. „Noch deutlicher wird es, wenn der Anhalteweg bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten betrachtet wird. Bei 30 km/h beträgt der durchschnittliche Anhalteweg 12,67 Meter. Bei 50 km/h verlängert sich der Anhalteweg schon auf 18,83 Meter. An der Stelle, wo das Fahrzeug mit 30 km/h zum Stehen kommt, hat das Fahrzeug, das 50 km/h gefahren ist, noch immer eine Geschwindigkeit von 50 km/h, weil bereits der Reaktionsweg 13,89 Meter lang ist.“

Die Verwaltung will nun noch eine weitere verdeckte Verkehrsmessung vornehmen und außerdem die Zahl der Fußgängerquerungen sowie die Radfahrerfrequentierung ermitteln. Mit den so gesammelten Daten soll dann rasch ein Antrag auf Einrichtung eines Fußgängerüberwegs auf der Dorfstraße beim Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf gestellt werden. „Dabei werde ich insbesondere einen Fokus darauf legen, dass es nicht mehr ausreicht, nur retrograd zu bewerten, wie sich die Unfallsituation auf den Schulwegen bisher darstellt“, so der Bürgermeister, der zudem auf einen ganz anderen Aspekt verweist. Denn wer mit Blick auf den Klimaschutz eine Verkehrswende fordere, der müsse Fuß- und Radwege auch so attraktiv und vor allem sicher machen, dass sie gerne genutzt werden, so Grawunder.

Was den von der SPD geforderten Ausbau des Kerkpatts anbelangt, so soll dieses Thema in der neuen Wahlperiode im Zuge der kommenden Haushaltsplanberatungen erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden. Zumal, und das machte Heinz Töns deutlich, es sich um eine Baumaßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz handelt, bei der die Anlieger im Falle der Umsetzung finanziell „mit im Boot“ sein werden.