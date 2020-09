Die langsam aber sicher nahende dunkle Jahreszeit dürfte manchem Drensteinfurter in diesem Jahr nicht nur witterungsmäßig auf den berühmten „Zeiger“ gehen. Auch verkehrstechnisch wird ab dem 21. Oktober Geduld bis zum nächsten Frühjahr gefragt sein. Denn verschiebt der Kreis Warendorf das Projekt unerwarteter Weise nicht noch einmal, dann soll die seit langem fällige Sanierung des sogenannten „Trogbauwerks“ – also der Bahnunterführung – an der Schützenstraße nun tatsächlich beginnen.

Wie Bürgermeister Carsten Grawunder den Mitglieder des Rates am Montagabend während der letzten Sitzung der aktuellen Wahlperiode mitteilte, sollen die Bauarbeiten „mehrheitlich als halbseitige Sperrung“ erfolgen. „Bis April 2021 soll die Bahnunterführung daher nur einspurig nutzbar sein.“, erklärte Grawunder. Damit aber nicht genug, denn: „Zum Abschluss der Baumaßnahmen wird die Bahnunterführung dann für circa zwei Monate komplett gesperrt werden müssen“, so das Stadtoberhaupt. Einziges Trostpflaster: Nach jetziger Kenntnislage soll die Bahnunterführung an der Schützenstraße während der gesamten Bauzeit zumindest für Fußgänger und Radfahrer weiter nutzbar sein.

Die Gesamtmaßnahme, erklärte Grawunder weiter, werde wohl zwischen acht und neun Monate in Anspruch nehmen. Sind der Trog unter den Bahngleisen neu abgedichtet und die seit Jahren marode Fahrbahndecke saniert, werde im Anschluss an den Kreuzungsbereichen Schützenstraße, Josefstraße und Goethestraße sowie Schützenstraße und Windmühlenweg die Asphaltoberfläche erneut.

„Hinsichtlich der Modalitäten für die Sperrung bedarf es aber noch der Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt, da die Hilfszeiten der Feuerwehr durch die Sperrung nicht gefährdet werden dürfen“, sagte Grawunder abschließend.