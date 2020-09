Gleich zwei Mal mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte am Donnerstag zu Unfällen auf der Bundesstraße 58 ausrücken.

Am Nachmittag war eine 23-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Wagen aus Richtung Ascheberg kommend in Fahrtrichtung Drensteinfurt unterwegs. In Ossenbeck hat sich zu diesem Zeitpunkt hinter einem nach links abbiegenden Traktor ein kleiner Stau gebildet, an dessen Ende ein 55-Jähriger Pkw-Fahrer aus Walstedde seinen Mazda bis zum Stillstand abbremsen musste. Mittels Warnblinklicht warnte er die nachfolgenden Fahrer vor dieser Situation. Die 23-Jährige erkannte dies jedoch zu spät. Sie fuhr mit ihrem Suzuki Swift hinten rechts auf den Mazda auf. Da sie noch versucht hatte, nach rechts auszuweichen, landete ihr Wagen am angrenzenden Straßengraben. Die 23-Jährige erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 11 000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 58 zeitweise gesperrt werden.

Ebenfalls am Donnerstag war ein 19-jähriger Drensteinfurter mit einem Dacia Sandero auf der B 58 aus Richtung Hamm in Fahrtrichtung Ascheberg unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve zwischen den Abfahrten zur Sendenhorster Straße und zur Konrad-Adenauer-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug wurde dabei total beschädigt. Der Fahrer, der unverletzt blieb, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, heißt es im Polizeibericht. Bei ihm wurde noch eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Der junge Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden wird auf 7 000 Euro geschätzt.